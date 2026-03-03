El cierre del Estrecho de Ormuz como consecuencia de la escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos golpea las bases del comercio internacional y la Argentina no es inmune. El cierre de este paso estratégico por donde circula el 30% del petróleo mundial y el 20% del Gas Natural Licuado (GNL) ha forzado a las principales navieras del mundo a una retirada táctica, activando una crisis logística de proporciones inéditas. El Estrecho de Ormuz, un paso marítimo de apenas 33 kilómetros que separa a Irán de la Península Arábiga, se ha convertido en el epicentro de un sismo económico global. Aunque las costas argentinas están a miles de kilómetros del conflicto el comercio exterior ha activado una alerta roja global. Por eso, el impacto para la Argentina con más del 80% de su comercio exterior fluyendo por vía fluvial y marítima es inmediato. Desde este lunes, las grandes navieras han informado los cambios radicales en sus servicios. MSC suspendió todas las reservas hacia el Medio Oriente “hasta nuevo aviso”, priorizando la seguridad de sus tripulaciones. Por su parte, Maersk y Hapag-Lloyd han comenzado a aplicar el temido War Risk Surcharge (recargo por riesgo de guerra), que en algunos casos ya alcanza los u$s 1500 por contenedor. La naviera CMA CGM fue aún más allá, estableciendo un recargo de emergencia de hasta u$s 4000 para contenedores reefer (refrigerados), vitales para las exportaciones argentinas de carne y fruta. Estos costos adicionales, sumados al desvío de buques por el Cabo de Buena Esperanza —que añade 15 días de navegación—, encarecen los fletes y reducen la disponibilidad de contenedores vacíos en el Puerto de Buenos Aires y el Gran Rosario. Mientras la atención del mundo está en el petroleo, la especialista en comercio internacional Yanina Lojo, advierte que “el verdadero terremoto puede venir por el gas”. Con Qatar deteniendo su producción de GNL, Europa —que recientemente sustituyó el gas ruso por el qatarí— se enfrenta a una crisis de suministros sin precedentes. “Estamos hablando del corazón energético del mundo”, señala Lojo. “Si Qatar cierra, Europa se desacelera, y si Europa se desacelera, el comercio mundial también lo hace. Esto genera una presión inflacionaria energética que se traduce en mayores costos de producción global”. Lojo destaca una secuencia preocupante: primero el cierre del estrecho, luego los ataques a la infraestructura petrolera en Arabia Saudita y, finalmente, el parate de Qatar. Para un país como la Argentina, este escenario es una “moneda de dos caras”. El impacto en el país se divide entre la oportunidad macroeconómica y el golpe al bolsillo del ciudadano. Si bien Vaca Muerta actúan como refugio para el ingreso de divisas, los factores colaterales son inflacionarios. Ante la inseguridad del Golfo Pérsico, el crudo argentino de la cuenca neuquina se percibe como una alternativa segura. “A mayores precios internacionales, el país podría recibir un mayor ingreso de dólares por exportaciones energéticas”, explica Lojo. Sin embargo, esta suba del crudo presiona directamente sobre el precio de la nafta local y la inflación en general. Además, Argentina enfrenta un riesgo crítico en su agricultura: el 60% de los fertilizantes nitrogenados provienen de Medio Oriente. Un bloqueo prolongado encarecería la siembra, afectando la competitividad del campo. A la par, la incertidumbre empuja a los inversores a abandonar activos de mercados emergentes para refugiarse en monedas seguras como el franco suizo, señaló la especialista. Esto debilita los activos argentinos en un momento de fragilidad financiera. La realidad para los exportadores e importadores argentinos es que los “transit times” (tiempos de tránsito) se alargarán inevitablemente, en función de la duración e intensidad de la tensión global. La cancelación de escalas en puertos clave como Jebel Ali o Hamad obliga a una reingeniería total de las rutas que conectan a la Argentina con Asia y Europa. Como concluye Yanina Lojo, “el conflicto está en Medio Oriente, pero ya alcanzó a todo el comercio internacional”. El comercio exterior argentino depende de una red logística donde el 80% de las exportaciones e importaciones se mueven por vía marítima y fluvial. El cierre del Estrecho de Ormuz y la inestabilidad en el Golfo Pérsico afectan a la Argentina a través de cuatro rutas y flujos estratégicos: 1. La Ruta de los Fertilizantes, clave para la importación Esta es la afectación más directa y menos mencionada. Argentina importa más del 60% de la urea y fertilizantes nitrogenados desde países del Medio Oriente (como Qatar, Arabia Saudita y Egipto). Muchos de estos cargamentos salen directamente por el Estrecho de Ormuz. El bloqueo obliga a buscar proveedores alternativos (como EE. UU. o Marruecos), lo que encarece los costos de producción de la próxima campaña agrícola argentina. 2. La Ruta de la Energía Aunque Argentina ha reducido su dependencia, todavía necesita importar buques de gas para los picos de consumo invernal. Qatar es el principal proveedor mundial de GNL y el 100% de su producción pasa por Ormuz. Si el estrecho permanece cerrado, el precio del GNL en el mercado “spot” (entrega inmediata) se dispara. Esto obligaría a Argentina a pagar precios exorbitantes por barcos que vengan de otras regiones, afectando las reservas del Banco Central. 3. La Ruta del Lejano Oriente, clave para la exportación Los buques que llevan soja y maíz a China, Vietnam e India no suelen pasar por Ormuz, pero sí se ven afectados por el efecto dominó logístico: Aumento de fletes: Las navieras están aplicando “recargos por riesgo de guerra” a nivel global. Además, si el conflicto se extiende al Mar Rojo, los barcos deben desviarse por el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), añadiendo entre 10 y 14 días de viaje. Falta de contenedores: La disrupción en el Golfo desordena la rotación mundial de contenedores, lo que puede causar faltantes de “cajas” vacías en los puertos de Buenos Aires y Rosario. 4. La Ruta del Atlántico Sur, la conexión para Vaca Muerta Curiosamente, una ruta argentina se ve beneficiada logísticamente: la que sale desde Puerto Rosales y Bahía Blanca. Sustitución de origen: Ante la inseguridad en el Golfo Pérsico, el petróleo de Vaca Muerta se vuelve “oro líquido” para los compradores europeos y estadounidenses. Es una ruta segura, en una zona de paz, lo que aumenta la demanda y el valor del crudo argentino.