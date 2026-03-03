La guerra en Medio Oriente generó un cimbronazo en los mercados globales. El Banco Central no escapó al impacto. Si bien logró comprar más dólares en el mercado, las reservas cayeron por la sangría en las cotizaciones de sus activos. Las tenencias brutas internacionales cayeron u$s 382 millones entre ayer y hoy por el impacto de la guerra en Irán. La caída de la onza de oro, que retrocedió 3,4% y operó a u$s 5129, influyó en el retroceso de las arcas del Central. “Las reservas caen hoy por variación en las cotizaciones”, explicó una encumbrada fuente de la City. Más allá de ese impacto, el BCRA continuó con su senda positiva en el mercado libre de cambios. Ya acumula 40 ruedas consecutivas comprando dólares para fortalecer las reservas. Este martes se alzó con u$s 17 millones. Desde que comenzó el programa de compra de reservas, suma u$s 2799 millones. La abultada oferta de dólares, fundamentalmente por liquidación de empresas que emitieron bonos corporativos y provincias que colocaron deuda, influye en el ritmo de compras del Central. A eso se suma la reactivación de la demanda de préstamos en dólares, que se había desacelerado en la primera quincena de febrero y volvió a exhibir dinamismo en las últimas semanas, en línea con la mayor estabilidad cambiaria. El ministro Luis Caputo defendió las compras de dólares del Central: “Ahora se escucha que los mismos que decían ‘el problema es que no están comprando suficientes reservas’, ahora que las compramos, pero el riesgo país no cayó, sienten que tienen que encontrar alguna otra cosa. Ahora dice que tenemos que hacer una colocación internacional aunque sea de u$s 1000 millones. No, esa tampoco es la solución, esas son cosas coyunturales que no cambian nada”. “Habíamos quedado con el Fondo en comprar a razón del 5% del volumen diario y estamos comprando algo más del 30%. Y esto lo estamos haciendo sin afectar el precio, teniendo en cuenta la profundidad del mercado para que todos puedan estar tranquilos. Y esta estrategia va a seguir”, agregó Caputo. Los analistas del mercado creen que las compras continuarán. “Marzo suele presentar una dinámica algo más favorable que febrero para el mercado de cambios, aunque no es de los mejores meses. El ritmo efectivo de compras dependerá en gran medida de la evolución de la inflación: un tipo de cambio más apreciado sigue siendo funcional al objetivo de desinflación, especialmente en un contexto de ajustes en precios regulados y servicios”, aseguró a El Cronista Federico Kisza, economista de Analytica.