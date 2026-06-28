Cuatro jefes de Gabinete en dos años y medio: el cargo más cambiante de la era Milei

En esta noticia Renuncia de Manuel Adorni: la cronología de su salida

Diego Santilli, actual ministro del Interior, llega a la Quinta de Olivos en la tarde-noche de este domingo, en medio de fuertes versiones que lo ubican como posible próximo jefe de Gabinete de Ministros, tras la renuncia de Manuel Adorni en medio de un escándalo por sus gastos y cuentas personales.

La reunión se da en un contexto de reordenamiento político del Gobierno y de definiciones clave sobre el esquema de funcionamiento del gabinete nacional.

Renuncia de Manuel Adorni: la cronología de su salida

Manuel Adorni dejó este sábado la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el cierre de una de las crisis políticas más profundas que atravesó el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. La decisión llegó luego de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que se prolongó durante más de cien días y que el oficialismo no logró contener.

Adorni llegó a la administración libertaria en diciembre de 2023 como vocero presidencial y rápidamente se transformó en una de las caras visibles de la gestión. Su exposición mediática constante, sumada al respaldo permanente de Karina Milei, lo fueron consolidando como una figura central del esquema de poder oficialista.

Ese ascenso tuvo como punto de inflexión el 2025, cuando encabezó la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas y se impuso al PRO en su propio bastión. El resultado fortaleció el proyecto político de los Milei y allanó el camino para su siguiente paso: a fines de octubre de ese año fue promovido a la Jefatura de Gabinete , en reemplazo de Guillermo Francos.

El 4 de noviembre, Javier Milei firmó el Decreto 784/2025 que oficializó su designación, y la jura se realizó al día siguiente en el Salón Blanco. Adorni mantuvo, además, el control total de la vocería presidencial.

EFE

Finalmente, este sábado Adorni presentó su renuncia indeclinable como jefe de Gabinete ante Javier Milei, en una nota que entregó formalmente en la Quinta de Olivos. La comunicó primero a través de su cuenta de X, con un mensaje breve que replicó el estilo que utilizó durante toda su gestión: agradeció la confianza del Presidente y calificó su paso por el cargo como “un verdadero honor”.

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