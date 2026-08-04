En esta noticia Propiedad privada: Santilli confirmó la intención de ponerle un tope al límite de compras de tierras

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, evitó confirmar una eventual candidatura en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 2027 y aseguró que, por el momento, está enfocado en la gestión.

“Vos sabés que me apasiona la provincia, pero estoy con la cabeza en una responsabilidad que me ha dado el presidente y Karina Milei ”, sostuvo el funcionario en una entrevista por Radio Rivadavia.

En esa línea, Santilli sostuvo que “no es sencilla” la tarea de desempeñarse como ministro coordinador. “No se nace siendo jefe de Gabinete, se aprende. Hay que dialogar para generar acuerdos y sacar adelante las reformas”, destacó.

“Veremos el año que viene lo que el presidente disponga y estaré acompañando. Todos saben de mi pasión por la provincia. Pero no lo estoy replanteando, estoy concentrado en mi tarea”, insistió.

Por su parte, cuestionó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones sobre nacionalizar activos si el peronismo vuelve al poder. “Es de la prehistoria“.

“Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, había afirmado Quintela durante una entrevista con El Destape.

En paralelo, el mandatario riojano adelantó que un eventual regreso del Partido Justicialista al poder en 2027 implicaría revisar las transformaciones impulsadas por la actual administración nacional.

En ese marco, Santilli salió a responderle y aseguró que este tipo de declaraciones se asemejan a decirle a los argentinos que “queremos que sigan siendo pobres”. “Es de los dinosaurios”, disparó contra el gobernador opositor.

Propiedad privada: Santilli confirmó la intención de ponerle un tope al límite de compras de tierras

El ministro también confirmó que el Gobierno busca ponerle un tope a la compra de tierra por parte de los extranjeros, dentro de la Ley de Propiedad Privada que se tratará el próximo jueves en el Senado.

"Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil. Pero esperemos a la conferencia que dará Patricia (Bullrich) que va a anunciar los cambios. Estoy convencido que avanzará“, afirmó.

Sobre el tope, dijo que sirve para ampliar el espectro de inversiones. “Primero sostener la inviolabilidad de la propiedad privada y, segundo, mejorar la participación hace que atraiga mayor inversión”, agregó Santilli. “Estabilidad macro trae inversión. ¿Que falta? Por supuesto. La Argentina es un gigante que estaba dormido y pisado; hoy está saliendo muy fuerte hacia arriba”, concluyó.