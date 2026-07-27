Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 27 de julio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.216,28 pesos colombianos.

En la última semana, el Dólar registró un leve descenso de -0.35% y en el último año acumuló una caída más pronunciada de -13.19%, indicando una tendencia de depreciación.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.40%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 13.23%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

En las últimas 2 sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, la cotización inició con tres jornadas al alza, continuó con cuatro a la baja, repuntó un día y cerró con dos descensos, dejando un balance neto negativo y sin días estables.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento puede indicar un mayor valor del Dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas en el corto plazo.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este lunes, 27 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, a un valor por unidad de 3216.28 pesos colombianos, deberán pagar 321628.00 pesos; 200 dólares costarán 643256.00 pesos y 500 dólares 1608140.00 pesos.