La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una prórroga excepcional para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los saldos de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular del período fiscal 2025. La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 5851/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El cambio más relevante es que, hasta ahora, los vencimientos arrancaban el 11 de junio y se escalonaban según la terminación del CUIT del contribuyente. La prórroga elimina ese cronograma y lo reemplaza por una única fecha límite para todos, la cual es el 27 de julio de 2026, inclusive.

La extensión alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como de quienes adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. La decisión respondió a pedidos de entidades profesionales de ciencias económicas, que habían planteado dificultades técnicas para confeccionar correctamente las declaraciones dentro del calendario original.

Qué sigue venciendo en junio

El nuevo plazo del 27 de julio no abarca todas las obligaciones. Hay dos casos que mantienen sus fechas originales y que conviene tener presentes para no incurrir en mora:

Las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

Bienes Personales por Acciones y Participaciones Societarias, que liquida e ingresa la sociedad emisora como responsable sustituto, no el socio individual, conserva su vencimiento original: 11, 12 y 16 de junio según terminación de CUIT, con el pago al día hábil siguiente.

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El error de leer la prórroga como una pausa

El plazo adicional es una oportunidad, pero el riesgo está en interpretarlo como permiso para postergar el trámite hasta último momento. Dos semanas extra de margen sirven para revisar, no para improvisar sobre la fecha límite. La saturación del sistema en los días previos al vencimiento es predecible, y dejar la carga para el final suele derivar en errores que después cuestan caro.

Lo que conviene tener listo antes de empezar

El primer paso, que muchos saltean, es verificar los accesos. ARCA exige Clave Fiscal nivel 2, CUIT o CUIL activos y la habilitación del servicio “Ganancias Personas Humanas” o “Portal Integrado”. Detectar un acceso vencido el día de la presentación es el modo más común de perder tiempo valioso.

Después viene la documentación respaldatoria, que es donde se juega la mayor parte del riesgo. Hay que reunir todo lo que justifique ingresos, deducciones y bienes antes de tipear el primer número. Cargar datos sin respaldo documental es uno de los disparadores automáticos de observaciones del organismo.

Los controles que evitan una intimación

Hay un patrón claro en los errores que ARCA detecta con sus cruces automáticos. Estos son los puntos donde se concentran las inconsistencias:

No omitir ingresos secundarios: muchos contribuyentes informan solo su actividad principal y olvidan rentas adicionales. El fisco las detecta de inmediato al cruzar datos con bancos, tarjetas de crédito y empleadores, y la diferencia enciende una alarma.

Respaldar cada deducción: las cargas sin documentación válida son una de las causas más frecuentes de sanción. Cada deducción declarada tiene que poder probarse.

Conciliar con lo que reportaron terceros: el sistema compara automáticamente lo declarado contra la información que enviaron bancos, operadoras de tarjetas y empleadores. Conviene anticiparse a esos cruces revisando que los números coincidan.

Para empleados en relación de dependencia, verificar el SiRADIG: antes de cerrar, confirmar que todas las cargas de familia y deducciones quedaron efectivamente cargadas en el sistema. Un dato no informado en término no se recupera después.

Aun con la simplificación del régimen y los datos precargados, la revisión humana antes de confirmar es lo que separa una presentación limpia de una que termina en intimación. Conviene leer la declaración completa una vez más antes de enviarla, ya que el sistema valida formatos, pero no detecta si un número está bien cargado en el casillero equivocado.