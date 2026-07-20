Moody’s reafirmó la calificación “AAA” para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante el respaldo que mantiene del Gobierno federal, la posición dominante que mantiene en el país y la diversificación de ingresos que presenta.

La nota anterior indica que la empresa energética mexicana tiene un mínimo riesgo de incumplir con sus obligaciones financieras.

A través de un comunicado, la calificadora detalló que elementos como generar alrededor del 72% de la electricidad del país, conservar la exclusividad en las actividades de transmisión y distribución de energía, respaldan la nota más alta en la escala nacional. La cobertura de servicio de la CFE alcanza al 99.8% de la población mexicana, lo que contribuye a la diversificación de sus ingresos.

A ello sumó el apoyo financiero que la expresa energética local recibe del Gobierno federal, en caso de que se encuentre frente a una situación de estrés, ante la importancia que tiene para el desarrollo económico y la estabilidad social del país.

La agencia afirmó igualmente la calificación ML A-1.mx del programa de certificados bursátiles de corto plazo de la empresa por hasta 25,000 millones de pesos.

Aunque Moody’s mantuvo la nota más alta en la escala, advirtió que la evaluación ya incorpora algunos factores de riesgo para el perfil financiero de la empresa. Entre ellos destacó un apalancamiento elevado, que al cierre del primer trimestre de 2026 se ubicó en 8.44 veces deuda total a EBITDA bajo la metodología de Moody’s Local, impulsado por su pasivo laboral, contratos de arrendamiento y obligaciones bajo el esquema PIDIREGAS.

Al primer trimestre de 2026, CFE reportó un decremento de 3.2% en los ingresos a MXN$159,659 millones, en tanto que la pérdida neta se redujo a MXN$624 millones desde la pérdida de MXN$16,485 millones reportada en el mismo lapso de 2025, de acuerdo con el reporte financiero.

Moody’s también dijo que CFE mantiene una elevada exposición a la volatilidad del precio del gas natural, insumo clave para sus actividades de generación, además de un ambicioso programa de inversiones que, junto con el perfil de vencimientos de deuda, podría presionar su liquidez y sus métricas crediticias en los próximos años.

Moody’s indicó que la legislación mexicana permite la participación privada en la generación y comercialización de electricidad, pero en paralelo, dijo que el marco legal vigente establece que ningún participante privado puede tener prevalencia sobre la CFE. La administración federal también ha fijado como objetivo que la empresa produzca al menos el 54% de la electricidad del país.