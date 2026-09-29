Una familia porteña de cuatro integrantes necesitó en agosto más de $ 2,6 millones por mes para ser considerada de clase media, según el último relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). Para no ser pobre, el mismo hogar necesitó $ 1.651.798.

Entre un umbral y otro hay casi $ 1 millón de diferencia. En esa franja se ubican los hogares que el organismo clasifica como no pobres vulnerables y como sector medio frágil.

El número cambia según quién viva en la casa. Para una persona sola, el piso de clase media queda por debajo de $ 1 millón. Para una pareja joven que alquila, supera los $ 1,9 millones: unos $ 400.000 más que si fuera dueña de la vivienda.

Los datos surgen del informe “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires” , que el IDECBA publicó en septiembre con valores de agosto. El organismo valoriza cada mes las canastas con los precios de la Ciudad y, a partir de ellas, fija los límites de cada estrato de ingreso.

Qué ingresos definen a la clase media según el IDECBA

El IDECBA divide a los hogares porteños en seis estratos según sus ingresos: indigencia, pobreza no indigente, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sector acomodado.

Para la clase media, la referencia es la Canasta Total (CT). Reúne los bienes y servicios compatibles con el estándar de vida de la Ciudad y es más amplia que la canasta básica total (CBT), que marca la línea de pobreza.

Un hogar es de clase media si sus ingresos equivalen a al menos 1,25 veces su CT, sin llegar a 4 veces ese valor. Por encima de ese techo empieza el sector acomodado.

Los datos surgen del informe “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires”, que el IDECBA publicó en septiembre con valores de agosto.

Cuánto hay que ganar según la cantidad de integrantes

El IDECBA publica la CT de cinco hogares tipo. Con el criterio del organismo, estos son los rangos de clase media para cada uno.

Los hogares de 3 y 5 integrantes no tienen un cálculo propio, porque no figuran entre los hogares tipo.

Hogar de 1 integrante

Una persona que vive sola necesitó en agosto ingresos de entre $ 945.551,25 y $ 3.025.764 para ser de clase media. El IDECBA toma como referencia a un varón de 25 años, activo y dueño de su vivienda.

Por debajo de $ 602.434, ese hogar se considera pobre.

Hogares de 2 integrantes

En este tamaño, el umbral depende de la edad y la vivienda. Una pareja de 25 años, ambos activos y propietarios, entra en la clase media con ingresos de entre $ 1.535.025 y $ 4.912.080. Su línea de pobreza es de $ 972.695.

Si la misma pareja alquila, el rango sube a entre $ 1.935.125 y $ 6.192.400, y la línea de pobreza, a $ 1.147.329.

Para una pareja de adultos mayores, inactivos y propietarios, la clase media va de $ 1.357.688,75 a $ 4.344.604. En su caso, la pobreza empieza por debajo de $ 828.871.

Hogar de 4 integrantes

Para una pareja de 35 años, ambos activos y propietarios, con dos hijos varones de 9 y 6 años, el rango exacto de clase media va de $ 2.603.556,34 a $ 8.331.380,27. Su CT subió 1,7% frente a julio y 33,3% en un año.

Cuántos porteños son de clase media

En el segundo trimestre de 2026, la clase media reunió al 53,5% de los hogares de la Ciudad, unos 737.000, y al 49,6% de la población, alrededor de 1.532.000 personas. Los porcentajes difieren porque no todos los hogares tienen el mismo tamaño : los pobres tienen en promedio 2,8 integrantes, contra 2,2 del total.

Por encima de la clase media, el sector acomodado reúne al 10,6% de los hogares. Por debajo, el sector medio frágil agrupa al 8,4% y los no pobres vulnerables, al 10,2%.

La pobreza alcanzó al 17,3% de los hogares y al 21,9% de las personas.

Los datos surgen de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) del IDECBA. Un año antes, la clase media representaba el 53,1% de los hogares. Según el organismo, ninguno de los estratos no pobres registró cambios que la encuesta permita confirmar como variaciones reales.

Qué pasa en los hogares con hijos

Según el IDECBA, la pobreza crece a medida que aumenta la cantidad de chicos en el hogar. En el segundo trimestre de 2026, alcanzó al 28,2% de los hogares porteños con chicos menores de 14 años, contra 27,0% un año antes.

Entre los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad, el 35,5% vive en hogares pobres, unos 239.500. En el mismo período de 2025, la proporción era de 32,5%.