En esta noticia Las ventas en mayoristas también bajaron: qué pasó en julio

En julio de 2026, el consumo volvió a mostrar señales de debilidad. Según informan los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , las ventas de supermercados bajaron 2,1% interanual y registraron una caída del 0,7% respecto del mes previo.

En el caso de los mayoristas, se observó una caída del 1,1% en relación al mismo mes del año pasado aunque mostró una suba del 1,2% frente a junio .

En el desempeño de tickets, el importe promedio por transacción de los supermercados fue de $ 34.981, con un crecimiento de 16,5% respecto a febrero de 2025.

En cuanto a la facturación a precios corrientes, los supermercados minoristas alcanzaron $ 2.591.042.400, un incremento de 25,8% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el informe de supermercados del INDEC.

El análisis por artículos mostró que los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 39,5%; “Verdulería y frutería”, con 30,6%; “Bebidas”, con 27,7%; y “Lácteos”, con 25,6%.

Del total de ventas realizadas en julio de 2026, las operaciones realizadas en efectivo alcanzaron $ 429.104.341, lo que representa el 16,6% de las ventas totales y muestra un aumento de 33% respecto al mismo mes del año pasado.

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Las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $ 672.050.061 y explicaron el 25,9% de las ventas totales, con una variación positiva de 14,2% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito, por su parte, fueron de $ 1.086.065.583 y concentró el 41,9% de las ventas totales, por lo que creció 20,5% en un año.

Por último, las realizadas mediante otros medios de pago —billeteras virtuales, QR y similares— llegaron a $ 403.822.404, abarcando el 15,6% del total y con un avance interanual del 63,8%.

Las ventas en mayoristas también bajaron: qué pasó en julio

Según la Encuesta de Autoservicios Mayoristas, las ventas totales a precios corrientes sumaron $ 401.070.100, lo que representa un incremento de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2026, “Lácteos” lideró los aumentos interanuales con un 35,9 por ciento. Le siguieron “Almacén”, con 29,6%; “Verdulería y frutería”, con 28,1%; y “Carnes”, con 27,7%.

Las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $ 95.907.354, lo que representa el 23,9% de las ventas totales y un aumento de 43,4% respecto a julio de 2026.

Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $ 65.304.781, equivalente al 16,3% de las ventas totales y una variación negativa de 5,8% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $ 105.243.458, lo que explicó el 26,2% de las ventas totales y una variación positiva de 19,3% respecto a julio de 2025.

Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de $ 134.614.512, lo que representa el 33,6% del total y muestra un aumento de 33,9% respecto al mismo mes del año anterior.