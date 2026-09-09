El Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) publicó este martes un nuevo informe con las líneas de pobreza y las canastas de consumo. Allí informó cuánto necesitó una familia porteña para no ser pobre durante agosto.

Con esta actualización, la Ciudad fijó los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), además de los ingresos que definen cada nivel socioeconómico.

Cuánto tenés que ganar para ser de clase media en CABA

Los ingresos mínimos para pertenecer a la clase media en CABA volvieron a aumentar durante agosto. Según el IDECBA, una familia tipo porteña necesitó ingresos por más de $ 2,6 millones para pertenecer a este grupo. Ese monto marca el inicio formal del sector medio porteño.

El valor se toma como referencia para un hogar compuesto por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 9 y 6 años, propietarios de la vivienda y sin personal doméstico.

Concretamente, para que una familia tipo porteña sea clasificada formalmente como de “clase media”, sus ingresos mensuales totales debieron ubicarse en agosto entre los $ 2.603.556,34 y $ 8.331.380,27 . Quienes superaron este último monto pasaron a integrar el segmento catalogado por la estadística oficial como “sector acomodado”.

Un escalón más abajo aparece el llamado “sector medio frágil”. Este grupo reúne a las familias que cubren la canasta básica total, pero cuyos ingresos no alcanzan un margen amplio de estabilidad. En agosto, ese segmento se ubicó entre los $ 2.082.845,07 y $ 2.603.556,33 mensuales.

Por su parte, los hogares con ingresos de entre $ 1.651.798,06 y $ 2.082.845,06 son considerados “no pobres vulnerables”. Finalmente, el piso para no caer en la indigencia se acercó al millón de pesos.

Un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos necesitó al menos $ 903.930,35 para poder cubrir únicamente la Canasta Básica Alimentaria el mes pasado.

¿Qué mide el informe y a quiénes alcanza?

Los valores corresponden a agosto de 2026 y reflejan de manera directa el impacto de la inflación sobre el poder de compra. El cálculo se realiza a partir de pautas de consumo habituales en los hogares urbanos y se utiliza como insumo clave para evaluar la situación social y diseñar políticas públicas.

El informe aclara un punto central: los montos solo aplican a familias propietarias. El costo del alquiler no se incluye en el cálculo y representa un gasto adicional muy relevante para los inquilinos. En la práctica, una familia que alquila necesita ingresos sensiblemente más altos para sostener el mismo nivel de vida.

La inflación en CABA alcanzó 1,7% en agosto, el dato más bajo en un año

Los números de las canastas de consumo se conocieron en simultáneo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño, que fue de 1,7%. Así, en los primeros ocho meses del año acumula un alza del 21,5 %. En la variación interanual, el indicador llegó al 33,3%.

Durante agosto la variación del IPCBA fue motorizada por las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Seguros y servicios financieros fue el ítem que mostró mayores subas el mes pasado, con un incremento promedio de 3,8%. Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un avance de 1,8%, con una incidencia de 0,32 puntos porcentuales. en el Nivel General.

Asimismo, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 1,8%. Los bienes y servicios Estacionales promediaron una caída de 2,9% durante agosto, mientras que los Regulados registraron un alza de 1,8%.