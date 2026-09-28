La difusión de las cifras oficiales de pobreza correspondientes al primer semestre de 2026 aportó el dato social más significativo, y también el más preocupante, de las últimas semanas. La proporción de personas que vive por debajo de la línea de pobreza trepó al 32,3%, mientras que la medición por hogares alcanzó al 24,4%. El deterioro respecto del semestre anterior es marcado, con un empeoramiento de 4,1 puntos porcentuales en el caso de las personas y de 3,4 puntos en el de los hogares. Y si la comparación se traza contra el primer semestre de 2025, también se verifica un aumento, de 0,7 puntos. La tendencia, en cualquiera de las mediciones, es de retroceso.

El agravamiento se extendió igualmente a la franja más vulnerable de la población. La indigencia, que mide a quienes no logran cubrir siquiera una canasta alimentaria básica, ascendió al 7,5% de las personas y al 5,6% de los hogares, con incrementos de 1,2 y 0,8 puntos porcentuales respectivamente frente al período previo. Se trata de un dato especialmente sensible, porque describe a los sectores que atraviesan las privaciones más severas, aquellos para quienes el deterioro del ingreso no se traduce en un recorte de consumos prescindibles sino en dificultades para acceder a la alimentación esencial.

Estos números obligan a una reflexión sobre la relación entre la marcha de las variables macroeconómicas y la situación concreta de la población. La desaceleración de la inflación constituye, sin dudas, el principal logro del programa económico, y en el mediano plazo es una condición indispensable para cualquier mejora sostenible del bienestar. Sin embargo, los datos de pobreza recuerdan que esa mejora en los índices agregados todavía no se tradujo en un alivio equivalente para los hogares. La brecha entre la estadística que celebra la macroeconomía y la que refleja la vida cotidiana sigue siendo amplia, y su persistencia constituye uno de los principales desafíos pendientes.

El comportamiento de los salarios ayuda a comprender esa desconexión, y ofrece un matiz algo más alentador. En julio, las remuneraciones registradas crecieron por encima de la inflación, con un avance del 2,5% frente a una suba de precios del 2,1%, lo que arrojó una mejora real del 0,4% en el mes. No obstante, ese repunte mensual convive con un rezago que aún no se recupera, ya que en la comparación interanual los salarios registrados todavía se ubican un 2,8% por debajo. El desagregado revela, además, comportamientos dispares, dado que los sueldos privados se mantuvieron prácticamente sin cambios en el mes, con un alza de apenas el 0,1%, mientras que los públicos avanzaron un 0,8%, aunque ambos siguen por debajo de los niveles de un año atrás.

El consumo, por su parte, confirmó que la recuperación es lenta y desigual. Las ventas en los supermercados tuvieron un mes negativo en todas las comparaciones, con caídas del 0,7% mensual en la serie desestacionalizada, del 2,1% interanual y del 2,7% en el acumulado del año. Los autoservicios mayoristas mostraron un cuadro mixto, ya que retrocedieron un 1,1% interanual y un 2,7% en el acumulado, pero lograron un avance del 1,2% en la medición mensual. Los centros de compras, en cambio, exhibieron el mejor desempeño relativo, con subas del 1,9% interanual y del 0,5% mensual, si bien su acumulado anual continúa en terreno negativo. El panorama, en conjunto, es el de un consumo que no termina de encontrar una senda de recuperación firme y homogénea.

En el plano institucional, la semana dejó una novedad de peso en materia monetaria. La Cámara de Senadores otorgó media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aunque introdujo modificaciones respecto del texto que había aprobado la Cámara de Diputados. El cambio más relevante recayó sobre el mecanismo de designación y remoción del presidente y de los directores de la entidad, del cual se quitó la exigencia de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras que figuraba en la versión original. Debido a esas alteraciones, el proyecto deberá regresar a Diputados para una nueva revisión, lo que posterga la sanción definitiva de una iniciativa concebida para blindar la disciplina monetaria por la vía legal.

El frente de las reservas, en tanto, mostró un retroceso en la semana que conviene interpretar en su contexto. El Banco Central cerró con 48.245 millones de dólares de reservas brutas, una caída de 1.558 millones respecto de la semana anterior. Esa disminución respondió a factores puntuales antes que a un deterioro de fondo, ya que incidieron el pago de un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional por 800 millones de dólares y una baja de encajes por unos 500 millones, entre otros movimientos. Se trató, en buena medida, de erogaciones previstas y de variaciones de carácter técnico, que no alteran la posición general de las reservas.

El balance de la semana deja un contraste que sintetiza la etapa. Por un lado, avances y señales de estabilización, como la mejora real de los salarios en el mes, el progreso institucional de la reforma monetaria y una posición de reservas que resiste pese a los pagos. Por el otro, la crudeza de los indicadores sociales, con una pobreza que volvió a crecer y una indigencia en alza, que ponen de manifiesto el costo social de la transición. La economía argentina ordena sus cuentas y desinfla sus precios, pero el desafío mayor, el de traducir esa estabilidad en una mejora tangible de las condiciones de vida, sigue esperando respuesta.