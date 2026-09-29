El Banco de la Provincia de Buenos Aires lanzó recientemente una nueva línea de créditos llamada Préstamo Acá Materiales de Construcción , destinada a fomentar la compra de materiales para obras en el hogar.

Los préstamos emitidos por la entidad bancaria bonaerense ofrecen un máximo de $ 50 millones a pagar en hasta 72 cuotas, con tasas desde 55% anual.

A través de la línea de créditos del Banco Provincia, los usuarios pueden acceder a la compra de productos en empresas adheridas de diferentes rubros vinculados a la construcción. Entre ellos se destacan aberturas, pisas, muebles, pinturas, etc.

Quiénes pueden acceder a los créditos y cómo pedirlos

La nueva vía de préstamos se encuentra destinada, exclusivamente, a clientes del Banco Provincia, con previa calificación crediticia . Quienes cumplan con estos requisitos podrán acceder al crédito.

El Banco Provincia lanzó los nuevos créditos. Banco Provincia

En cuanto a la tasa de interés, existe una variación que se compone de la siguiente manera:

Clientes con haberes en el Banco: desde 55% TNA fija.

Clientes sin haberes en el Banco: desde 65% TNA fija.

Cómo pedir el crédito

Uno de los puntos principales y más atractivos de la nueva financiación es que se puede solicitar a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin la necesidad de hacer trámites adicionales.

En tanto, una vez que se selecciona el comercio o empresa adherida, se ofrece el préstamo con las condiciones personalizadas. Finalmente, se debe aceptar la oferta para confirmar la financiación.

¿Cómo se paga el crédito?

El medio de pago para las cuotas del crédito del Banco Provincia es a través de débito automático en cuenta, de modo tal que es importante contar con fondos suficientes al momento de la fecha de los pagos.

Qué se puede comprar

El Préstamo Acá Materiales de Construcción está orientado para la compra de los siguientes insumos: