El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes. Lo encontraron en su casa en la capital provincial, pero todavía no trascendieron detalles sobre las causas de su deceso.

Pagotto falleció a los 74 años en su domicilio ubicado en la zona de la Quebrada, La Rioja. El senador presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta y la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación.

Según corroboraron voces del bloque libertario a El Cronista, el legislador falleció por la madrugada en su domicilio. Pagotto había estado internado la semana pasada y eso le había impedido participar de la sesión del 17 de septiembre.

Sin embargo, el legislador estuvo presente la semana pasada en el Senado de la Nación, durante la sesión por la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el cambio en el Régimen de Zonas Frías.

El presidente Javier Milei respondió a un posteo de su hermana Karina Milei vinculado a la muerte del legislador y se limitó a manifestar “QEPD”.

Aunque se especuló en un primer momento con que Pagotto sería reemplazado en la banca por el dirigente Alejandro Cruz Antúnez, quién era su suplente en la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 2023, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que será Claudia Cecilia López.

En este caso se aplica el criterio de corrimiento y no de paridad, por el cual un hombre debería reemplazar a un hombre, ya que Antúnez formó parte de la lista pero en calidad de suplente.

La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, despidió al senador riojano y aseguró que fue “un luchador la libertad de La Rioja y nuestro país”.

“Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”, afirmó en su cuenta de X.

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento — Karina Milei (@KarinaMileiOk) September 29, 2026

“Despido con enorme tristeza a un amigo. La política puede encontrarnos con ideas y posiciones diferentes, pero nunca debe estar por encima del respeto y del afecto. Las discusiones quedan atrás; la amistad y el recuerdo queda. Hasta siempre, querido Juan Carlos Pagotto”, escribió el senador catamarqueño Guillermo Andrada.

Despido con enorme tristeza a un amigo. La política puede encontrarnos con ideas y posiciones diferentes, pero nunca debe estar por encima del respeto y del afecto. Las discusiones quedan atrás; la amistad y el recuerdo queda. Hasta siempre, querido Juan Carlos Pagotto. pic.twitter.com/hmuoxXFA94 — Guillermo E Andrada (@negrojoao) September 29, 2026

Lo propio hizo el radical Maximiliano Abad, quién aseguró que compartieron “bancas y debates desde el inicio de este mandato”.

“Con diferencias que nos dejaron aprendizajes y con enorme respeto. Acompaño a su familia y a sus compañeros de bloque en este momento”, indicó Abad.

Por su parte, la senadora chubutense Edith Terenzi aseguró que Pagotto era “un gran estudioso y sobre todo, un caballero en toda su dimensión”.