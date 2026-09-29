El refuerzo alcanza a un gran grupo de personas.

Los jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas de ANSES tendrán un ingreso extra en octubre. El Gobierno confirmó el pago del Bono Extraordinario Previsional de hasta $ 70.000, cuyo monto final varía según lo que cobre cada beneficiario .

Según el Decreto 1108/2026, publicado en el Boletín Oficial, el bono se liquida por titular y alcanza a quienes cobren jubilaciones y pensiones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas a cargo del organismo. Los beneficios deben estar vigentes en el mismo mes en que se acredita .

La medida llega después de que el Gobierno confirmara el aumento del 1,66% que tendrán los haberes en octubre, en línea con la inflación de agosto (último dato disponible). Con esa suba, el haber mínimo quedó en $ 435.748,51 y el máximo en $ 2.932.174,85.

El bono se paga junto con el haber de octubre y no está sujeto a descuentos. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Quiénes cobran el bono completo de $ 70.000 de ANSES

Quienes cobren hasta un haber mínimo (sumando todas sus prestaciones) recibirán el bono completo de $ 70.000 junto con la liquidación de octubre.

En cambio, para quienes superen ese piso, el refuerzo será menor: solo cobrarán la diferencia necesaria para que su ingreso total alcance el tope fijado (el equivalente a la mínima más los $ 70.000).

Para definir el monto, ANSES tiene en cuenta la suma de todas las prestaciones previsionales vigentes que cobre una misma persona. Es decir, si un titular percibe más de una jubilación, pensión u otro beneficio del régimen, se evalúa el conjunto y no cada prestación por separado. En el caso de las pensiones con varios copartícipes, todos ellos se consideran un único titular a los fines del bono.

Bono de ANSES: a quiénes alcanza la medida

El Bono Extraordinario Previsional alcanza a diferentes grupos de beneficiarios que reciben prestaciones a través de ANSES. Entre ellos se encuentran:

Titulares de jubilaciones y pensiones contributivas a cargo de ANSES.

Beneficiarios de prestaciones otorgadas por la Ley 24.241.

Titulares de prestaciones correspondientes a regímenes nacionales anteriores.

Beneficiarios de regímenes especiales derogados.

Personas que reciben prestaciones de cajas o institutos previsionales provinciales y municipales cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.

Beneficiarios de prestaciones correspondientes al régimen establecido por el Decreto 160/05.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez e invalidez.

Madres de siete hijos o más que reciben una pensión no contributiva.

Titulares de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago está a cargo de ANSES.

El bono tiene carácter no remunerativo y no puede sufrir descuentos ni computarse para el cálculo de otros conceptos, por lo que se acredita como un pago adicional, independiente del haber mensual.

Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Por qué el Gobierno otorga este refuerzo

El bono busca compensar el impacto que tuvo sobre los haberes más bajos la Ley de Movilidad Jubilatoria vigente entre 2021 y 2024, que según el decreto no contemplaba adecuadamente la variación de precios.

Desde julio de 2024, los haberes se actualizar mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC.

La norma también recuerda que, desde enero de 2024, se otorgaron distintas ayudas económicas y bonos previsionales, de montos variables, para sostener los ingresos de jubilados y pensionados.

Bono Extraordinario: cómo se gestiona el pago

La Jefatura de Gabinete de Ministros debe realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar el pago del bono. Por su parte, ANSES quedó facultada para dictar las normas complementarias, administrar la liquidación, realizar controles y recuperar eventuales cobros indebidos vinculados al beneficio.