El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará este jueves el número de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026, y las proyecciones anticipan un dato desfavorable para el Gobierno, ya que se espera un repunte de entre dos y tres puntos respecto del 28,2% registrado en el cierre del año pasado.

La difusión del indicador social se producirá poco después del fuerte respaldo que Javier Milei pronunció en Nueva York frente a inversores extranjeros. “ Somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables ”, aseguró el presidente, que remarcó que sacó de la pobreza a 14 millones de personas.

Las especialistas en la materia esperan que ronde el 31%. Para la estimación que hace Martín González Rozada, investigador de la Universidad Di Tella, para el semestre enero-junio, la misma se ubicó en 31,4%.

En tanto que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a datos del INDEC, también coincidió en que la pobreza aumentó y estimó que se ubicó en un 30% durante los primeros tres meses de 2026.

Por su parte, un informe de la consultora ExQuanti, elaborado a partir de datos del organismo nacional, también estimó que la pobreza volvió a subir y alcanzó a 15,1 millones de personas.

El cambio de tendencia ya se había empezado a vislumbrar en el último trimestre del año pasado y se estaría reafirmando en la primera mitad del 2026. De esta manera, el país habría sumado a 2,9 millones de pobres entre octubre de 2025 y junio de este año.

El Gobierno se prepara para el dato de pobreza: se ubicaría en torno al 30% y alcanzaría a 15 millones de personas.

La variación ascendente comenzó en el cuarto trimestre del año pasado, cuando la inflación retomó un movimiento ascendente. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, contó que vieron una suba ininterrumpida, sólo compensada por el efecto aguinaldo de diciembre que rige sobre los consumos de enero.

De la mano de la aceleración de la inflación, el factor determinante que marcó Salvia es el hecho de que la canasta básica total, que fija la línea de pobreza, aumentó más que la inflación: en lo que va del año, la canasta acumuló una suba del 22,7%, mientras que la inflación registra en el mismo período un aumento de 21,3%.

Uno de los factores en la mira es la actualización de la medición de inflación y de las canastas en base a la Encuesta de Gasto de los Hogares 2017-18, actualización que debía entrar en vigencia en enero de este año pero que fue postergada.

A esta dinámica se suma el deterioro del poder adquisitivo por el aumento de los costos fijos, vinculados a la vivienda y los servicios, y que son difíciles de posponer. Según Equilibra, el ingreso disponible se contrajo 4,7% en el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, mientras que respecto del primer semestre de 2023, la caída fue del 15,6%.