Los básicos varían según la categoría del trabajador y la zona del país donde se desempeñe. (Fuente: Shutterstock)

Los trabajadores de la construcción tienen una nueva grilla salarial para octubre, luego de que la autoridad laboral homologara el tercer tramo de la paritaria firmada entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras del sector.

El aumento de este mes es del 1,8% y alcanza a los trabajadores encuadrados en los Convenios Colectivos 76/75 y 577/10.

Según se desprende del acuerdo firmado el 21 de septiembre con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), los incrementos son mensuales y acumulativos: cada porcentaje se calcula sobre el básico ya actualizado del mes anterior, de modo que una suba se incorpora a la base de la siguiente.

A continuación, cuánto cobra un albañil por hora según su categoría y la zona del país donde trabaje.

Escala salarial de octubre de 2026 por zona y categoría

La Zona A abarca Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones. La Zona B incluye La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. La Zona C corresponde a Santa Cruz, y la Zona C Austral, a Tierra del Fuego.

Cómo se construyó el aumento de octubre

El esquema prevé tres tramos:

1,9% en septiembre sobre los básicos vigentes al 31 de agosto.

1,8% en octubre sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre.

1,7% en noviembre sobre los básicos vigentes al 31 de octubre.

En la Zona A, por ejemplo, el oficial especializado pasó de cobrar $ 7561 por hora en septiembre a los $ 7697 actuales. El oficial subió de $ 6468 a $ 6584 por hora, el medio oficial de $ 5977 a $ 6085, y el ayudante de $ 5502 a $ 5601. El sereno pasó de $ 999.495 a $ 1.017.485 mensuales.

Qué otros puntos incluye el acuerdo

Además de las actualizaciones salariales, la paritaria incorpora un aporte solidario del 2% a cargo de los trabajadores no afiliados a UOCRA durante septiembre, octubre y noviembre, calculado sobre los conceptos remunerativos. Quienes están afiliados al sindicato no pagan ese aporte de forma adicional, porque queda absorbido por la cuota sindical.

Magnific.

Del lado de los empleadores, el acuerdo prevé una contribución del 2% destinada a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales. También permite que las empresas compensen los aumentos voluntarios que hayan otorgado desde agosto a cuenta de futuras subas, hasta alcanzar los incrementos pactados en la paritaria.

Cómo corroborar el sueldo y cuándo es la próxima paritaria

Para controlar si la liquidación es correcta, el trabajador debe identificar primero el convenio, la categoría y la zona que figuran en su recibo de sueldo. Los valores de las escalas son salarios básicos y pueden sumarse a otros conceptos, como adicionales u horas extra, previstos por la actividad.

La vigencia de este tramo se extiende hasta el 30 de noviembre. UOCRA y las cámaras empresarias acordaron reunirse el 20 de octubre para definir los aumentos que regirán desde diciembre, aunque el encuentro puede adelantarse si cambian las condiciones económicas.