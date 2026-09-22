El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires volvió a correr el umbral de ingresos que define a cada estrato social recientemente. Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 2.603.556,34 mensuales en agosto de 2026 para ser considerada de clase media plena.

La cifra corresponde al llamado “Hogar 1”: una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de su vivienda, con dos hijos de 6 y 9 años.

El salto respecto de julio, cuando el mismo umbral se ubicaba en $ 2.558.974, fue de $ 44.582 en apenas 31 días, un incremento del 1,74% que siguió de cerca la inflación porteña del mes.

El dato a nivel nacional

Los datos porteños tienen su correlato en el relevamiento nacional del INDEC, aunque con una metodología propia. Según el organismo, una familia de cuatro integrantes necesitó $ 1.605.497 en agosto para no caer en la pobreza y $ 726.469 para no ser considerada indigente. Las canastas básicas alimentaria y total registraron la misma suba mensual, del 2,6%, con variaciones interanuales del 39,6% y el 38,3% respectivamente.

Cabe aclarar que la medición del IDECBA es específica de la Ciudad de Buenos Aires y no debe interpretarse como representativa del resto del país: no existe, por ahora, un indicador oficial homogéneo que fije mensualmente un umbral de clase media para cada provincia.

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La inflación en CABA

El IPC de la Ciudad marcó 1,7% en agosto, una desaceleración de 1,2 puntos frente al 2,9% de julio, aunque acumuló una suba del 21,5% en los primeros ocho meses del año y del 33,3% en la comparación interanual.

Los rubros que más incidieron fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%), Salud (1,9%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%), este último impulsado en particular por la suba de las frutas, que trepó 12,5% en el mes.

Por encima de la clase media —que llega hasta $ 8.331.380,27— se ubica el sector “acomodado”, el grupo de hogares con ingresos superiores a cuatro veces la Canasta Básica Total. El IDECBA aclaró además que estos valores corresponden a un hogar propietario de su vivienda: para las familias que deben afrontar el pago mensual de un alquiler, el ingreso necesario para sostener el nivel de clase media trepa hasta rozar los $ 4.000.000.

Cómo quedan el dato de pobreza e indigencia

En paralelo a la clase media, el informe también actualizó los valores que marcan la pobreza y la indigencia porteñas. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, ascendió a $ 903.930,35 en agosto, tras un aumento mensual del 1,69%.

Comparada con agosto de 2025, quedó claro el ritmo de la suba de precios: la línea de indigencia pasó de $ 660.658 a los actuales $ 903.930, mientras que la de pobreza avanzó de $ 1.229.444 a $ 1.651.798 en apenas doce meses.