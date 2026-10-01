El aumento lo confirmó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un aumento salarial que se aplicará en octubre para las niñeras.

La categoría de “Asistencia y cuidado de personas”, que contempla la atención no terapéutica de niños y adolescentes, percibirá un incremento del 1,7% en los haberes .

Además, a los salarios se incorporará el 25% de la suma no remunerativa otorgada en agosto.

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre

Conforme a lo establecido en el Anexo III de la Resolución 6/2026, en el mes de octubre los salarios mínimos de las niñeras pasarán a ser los siguientes:

Niñeras con retiro: $ 548.429 por mes y $ 4337,53 la hora.

Niñeras sin retiro: $ 605.050 por mes y $ 4801,52 la hora.

En octubre, el aumento será del 1,7%.

No obstante, es importante remarcar que estos valores son equivalentes al salario mínimo, de modo tal que una niñera puede acordar con la parte empleadora una remuneración superior por los servicios .

Escala salarial para empleadas domésticas en octubre

En octubre las empleadas domésticas percibirán los siguientes salarios, según se publicó en el Boletín Oficial y el tipo de actividad que se desarrolla:

Niñeras de zonas desfavorables cobran un plus

Para aquellas niñeras que se desempeñan en zonas consideradas desfavorables, el salario básico tendrá un incremento del 31% . El plus se aplicará, también, para todas las categorías del personal doméstico.

Las zonas desfavorables, por su parte, son La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También comprende Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.