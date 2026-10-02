Bronca e incidentes con la policía tras la detención del femicida de Aixa: vecinos atacaron la casa donde se escondía.

En esta noticia Horror y bronca por el femicidio de Axia en Tigre

Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en el partido bonaerense de Tigre, fue detenido este jueves en una zona descampada de la misma localidad, luego de permanecer prófugo por el crimen de la joven de 20 años ocurrido en Dique de Luján. La detención estuvo marcada por incidentes de vecinos con bronca contra el acusado.

Incidentes en la casa de la abuela del detenido

Tras las tareas desplegadas para localizarlo, efectivos de la DDI lograron detener este jueves al acusado. Al momento de la detención, familiares, amigos, allegados y vecinos causaron incidentes tirando piedras en el domicilio de su abuela donde permaneció ocultó Alejandro Sofía.

#Tigre “ME MANDÉ UNA CAGADA”: AIXA DANA MILI TENÍA 20 AÑOS, SU PAPÁ LA ENCONTRÓ AHORCADA Y SEMIDESNUDA, POR EL BRUTAL FEMICIDIO DETUVIERON A LA EX PAREJA DE LA JOVEN EN LA CASA DE LA ABUELA



Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, cayó en una vivienda ubicada en una zona… pic.twitter.com/hNFOtJLerH — 24con (@24conurbano) October 2, 2026

Además, intentaron agredir al acusado cuando la Policía lo trasladaba esposado a un patrullero para luego trasladarlo a una dependencia policial, al tiempo que lo insultaron. Con bronca y enojo, los protagonistas ingresaron a la vivienda y causaron destrozos en las ventanas con cascotes y ladrillos, mientras la policía intentaba dispersarlos con escudos y gases lacrimógenos.

“La Policía es la principal asesina de Aixa”, manifestó un vecino en diálogo con la prensa al referirse a la liberación del imputado en julio pasado tras cumplir una pena por lesiones leves y amenazas coactivas. “Vieja loca hija de puta”, expresó otra mujer contra la familiar de Sofía que habría mantenido escondido a su nieto.

Horror y bronca por el femicidio de Axia en Tigre

La víctima, Mili Aixa Dana, fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique de Luján, y el médico de Policía certificó su fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, personal de la DDI de San Isidro y de la SubDDI Tigre estableció que la joven sufría violencia de género por parte de su expareja, quien había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas en perjuicio de Aixa.

Aixa tenía 20 años y habría sido asesinada por su ex pareja. Redes Sociales

El acusado había recuperado la libertad el 12 de julio de este año y, tras el hallazgo del cuerpo de la joven, quedó bajo investigación de la UFI de Género de Tigre. A partir de las tareas investigativas, peritajes, testimonios, intervención del médico de Policía y otras diligencias de campo, los investigadores determinaron que el señalado sería el autor material del hecho.

Asimismo, se estableció que el acusado había enviado mensajes a su amigo Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que manifestó que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. De acuerdo con el material reunido hasta el momento, los investigadores presumen que el escenario del crimen podría haber sido montado por Sofía con el objetivo de ocultar su autoría.



