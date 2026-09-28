Uno por uno, los gremios que tendrán aumento de sueldo en octubre 2026

Diferentes gremios ya cerraron acuerdos paritarios que contemplan aumentos salariales para octubre de 2026. En algunos casos, se trata de acuerdos trimestrales o de esquemas de actualización que se extienden durante varios meses.

Entre los sectores que tienen incrementos previstos para octubre se encuentran camioneros, trabajadores del plástico, construcción, empleados de comercio, viajantes y empleadas domésticas, entre otros.

Paritarias de Camioneros: 1,7% en octubre

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas acordaron una actualización salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89.

El acuerdo contempla un esquema de aumentos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Para octubre está previsto un incremento del 1,7%.

La escala acordada establece:

Septiembre 2026: 1,8%.

Octubre 2026: 1,7%.

Noviembre 2026: 1,7%.

Diciembre 2026: 1,6%.

Enero 2027: 1,6%.

Febrero 2027: 1,5%.

Además, el acuerdo contempla sumas fijas y un bono extraordinario de $ 1.200.000, previsto para enero de 2027.

El acuerdo fue homologado por la autoridad laboral mediante la Disposición 455/2026, publicada en el Boletín Oficial. El texto oficial confirma que las partes pactaron nuevas condiciones salariales para el CCT 40/89.

Trabajadores del plástico: 1,8% más $ 90.000

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó una actualización salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 797/22.

Paritarias para trabajadores del plástico.

Para octubre de 2026, la escala publicada por el propio sindicato establece un incremento salarial del 1,8%, acompañado por una suma fija no remunerativa de $ 90.000.

El esquema contempla además sumas no remunerativas y aumentos escalonados:

Septiembre: 2,2% + $ 90.000 no remunerativos.

Octubre: 1,8% + $ 90.000 no remunerativos.

Noviembre: 1,7% + $ 105.000.

Diciembre: 1,6% + $ 110.000.

Enero 2027: 1,5% + $ 120.000.

Febrero 2027: 5,76%.

La escala oficial publicada por UOYEP permite verificar directamente los valores correspondientes a octubre para las distintas categorías.

Aumento de UOCRA: 1,8% en octubre

Los trabajadores de la construcción comprendidos en los CCT 76/75 y 577/10 tienen previsto un nuevo aumento del 1,8% en octubre.

El acuerdo firmado por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) contempla tres incrementos mensuales:

Septiembre: 1,9%.

Octubre: 1,8%.

Noviembre: 1,7%.

Los aumentos son acumulativos y se aplican sobre los salarios básicos correspondientes al período anterior.

La autoridad laboral homologó el acuerdo mediante la Disposición 468/2026, publicada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre. La norma identifica expresamente a la UOCRA y a las cámaras empresarias firmantes y señala que el acuerdo corresponde a los CCT 76/75 y 577/10.

Empleados de comercio: en octubre se cobra el último tramo del aumento del 5,7%

Los trabajadores comprendidos en el CCT 130/75 no tienen un nuevo incremento correspondiente a octubre. En ese mes se liquidan los salarios de septiembre, que incorporan el tercer y último tramo del acuerdo salarial firmado por FAECyS y las cámaras empresarias.

El entendimiento estableció una suba total del 5,7% para julio, agosto y septiembre, distribuida en tres incrementos del 1,9% cada uno.

Aumento a empleados de comercio

Por eso, los salarios correspondientes a septiembre, que se liquidan durante los primeros días de octubre, incorporan el último tramo del 1,9%.

El acuerdo también mantiene una suma fija no remunerativa de $ 120.000, cuya incorporación a los básicos está prevista posteriormente en cuotas.

Viajantes de comercio: nuevo básico de $ 981.648,98

Los trabajadores alcanzados por el CCT 308/75 también tienen una actualización salarial prevista para octubre.

La Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA) y la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) acordaron con las cámaras empresarias una actualización mensual de las escalas entre septiembre de 2026 y agosto de 2027.

Para octubre, el piso salarial de la actividad queda establecido en $ 981.648,98.

Esta base aumentará de la siguiente manera:

Septiembre 2026: $ 966.189,95.

Octubre 2026: $ 981.648,98.

Noviembre 2026: $ 997.355,37.

Diciembre 2026: $ 1.013.313,05.

Enero 2027: $ 1.029.526,06.

Febrero 2027: $ 1.045.998,48.

Marzo 2027: $ 1.062.734,46.

El acuerdo fue homologado por la autoridad laboral mediante la Disposición 334/2026, que identifica a FUVA, AVVA y las entidades empresarias firmantes y confirma que el entendimiento se encuadra en el CCT 308/75.

Personal de casas particulares: 1,7% en octubre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció mediante la Resolución 6/2026 un incremento del 1,8% desde septiembre y del 1,7% desde octubre de 2026.

El aumento se aplica sobre las remuneraciones mínimas establecidas para las distintas categorías del régimen de la Ley 26.844.