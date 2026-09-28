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Diferentes gremios ya cerraron acuerdos paritarios que contemplan aumentos salariales para octubre de 2026. En algunos casos, se trata de acuerdos trimestrales o de esquemas de actualización que se extienden durante varios meses.

Entre los sectores que tienen incrementos previstos para octubre se encuentran camioneros, trabajadores del plástico, construcción, empleados de comercio, viajantes y empleadas domésticas, entre otros.

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Paritarias de Camioneros: 1,7% en octubre

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas acordaron una actualización salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89.

El acuerdo contempla un esquema de aumentos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Para octubre está previsto un incremento del 1,7%.

La escala acordada establece:

  • Septiembre 2026: 1,8%.
  • Octubre 2026: 1,7%.
  • Noviembre 2026: 1,7%.
  • Diciembre 2026: 1,6%.
  • Enero 2027: 1,6%.
  • Febrero 2027: 1,5%.

Además, el acuerdo contempla sumas fijas y un bono extraordinario de $ 1.200.000, previsto para enero de 2027.

El acuerdo fue homologado por la autoridad laboral mediante la Disposición 455/2026, publicada en el Boletín Oficial. El texto oficial confirma que las partes pactaron nuevas condiciones salariales para el CCT 40/89.

Trabajadores del plástico: 1,8% más $ 90.000

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó una actualización salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 797/22.

Paritarias para trabajadores del plástico.
Paritarias para trabajadores del plástico.

Para octubre de 2026, la escala publicada por el propio sindicato establece un incremento salarial del 1,8%, acompañado por una suma fija no remunerativa de $ 90.000.

El esquema contempla además sumas no remunerativas y aumentos escalonados:

  • Septiembre: 2,2% + $ 90.000 no remunerativos.
  • Octubre: 1,8% + $ 90.000 no remunerativos.
  • Noviembre: 1,7% + $ 105.000.
  • Diciembre: 1,6% + $ 110.000.
  • Enero 2027: 1,5% + $ 120.000.
  • Febrero 2027: 5,76%.

La escala oficial publicada por UOYEP permite verificar directamente los valores correspondientes a octubre para las distintas categorías.

Aumento de UOCRA: 1,8% en octubre

Los trabajadores de la construcción comprendidos en los CCT 76/75 y 577/10 tienen previsto un nuevo aumento del 1,8% en octubre.

El acuerdo firmado por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) contempla tres incrementos mensuales:

  • Septiembre: 1,9%.
  • Octubre: 1,8%.
  • Noviembre: 1,7%.

Los aumentos son acumulativos y se aplican sobre los salarios básicos correspondientes al período anterior.

La autoridad laboral homologó el acuerdo mediante la Disposición 468/2026, publicada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre. La norma identifica expresamente a la UOCRA y a las cámaras empresarias firmantes y señala que el acuerdo corresponde a los CCT 76/75 y 577/10.

Empleados de comercio: en octubre se cobra el último tramo del aumento del 5,7%

Los trabajadores comprendidos en el CCT 130/75 no tienen un nuevo incremento correspondiente a octubre. En ese mes se liquidan los salarios de septiembre, que incorporan el tercer y último tramo del acuerdo salarial firmado por FAECyS y las cámaras empresarias.

El entendimiento estableció una suba total del 5,7% para julio, agosto y septiembre, distribuida en tres incrementos del 1,9% cada uno.

Aumento a empleados de comercio
Aumento a empleados de comercio

Por eso, los salarios correspondientes a septiembre, que se liquidan durante los primeros días de octubre, incorporan el último tramo del 1,9%.

El acuerdo también mantiene una suma fija no remunerativa de $ 120.000, cuya incorporación a los básicos está prevista posteriormente en cuotas.

Viajantes de comercio: nuevo básico de $ 981.648,98

Los trabajadores alcanzados por el CCT 308/75 también tienen una actualización salarial prevista para octubre.

La Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA) y la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) acordaron con las cámaras empresarias una actualización mensual de las escalas entre septiembre de 2026 y agosto de 2027.

Para octubre, el piso salarial de la actividad queda establecido en $ 981.648,98.

Esta base aumentará de la siguiente manera:

  • Septiembre 2026: $ 966.189,95.
  • Octubre 2026: $ 981.648,98.
  • Noviembre 2026: $ 997.355,37.
  • Diciembre 2026: $ 1.013.313,05.
  • Enero 2027: $ 1.029.526,06.
  • Febrero 2027: $ 1.045.998,48.
  • Marzo 2027: $ 1.062.734,46.

El acuerdo fue homologado por la autoridad laboral mediante la Disposición 334/2026, que identifica a FUVA, AVVA y las entidades empresarias firmantes y confirma que el entendimiento se encuadra en el CCT 308/75.

Personal de casas particulares: 1,7% en octubre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció mediante la Resolución 6/2026 un incremento del 1,8% desde septiembre y del 1,7% desde octubre de 2026.

El aumento se aplica sobre las remuneraciones mínimas establecidas para las distintas categorías del régimen de la Ley 26.844.