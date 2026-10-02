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El Gobierno nacional oficializó nuevos importes correspondientes a suplementos particulares, compensaciones y salarios para el personal activo de las Fuerzas Federales de Seguridad. La medida quedó plasmada en la Resolución 1004/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La norma emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional establece un esquema progresivo de actualización aplicable a partir de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

La normativa se adecúa al marco de reestructuración salarial fijado por el Decreto N° 845/2026 y la Resolución N° 844/2026, orientadas a reconocer la jerarquización, capacidad y dedicación del personal en actividad.

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Fuerzas de Seguridad: qué adicionales y suplementos se actualizan

La disposición contempla incrementos y reajustes específicos diferenciados según la fuerza de seguridad y el área operativa:

  • Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina: fijan los importes para el suplemento particular “Destino Estratégico de Operaciones” para el personal en actividad con estado militar y policial, respectivamente. Asimismo, se aplican las actualizaciones por la compensación de “Recargo de Servicio”.
  • Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): se fijan los montos de la bonificación por “Destino de Alta Complejidad” para el personal destinado en las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B.
  • Servicio Penitenciario Federal (SPF): se actualizan los valores del suplemento por “Zona”, junto con las compensaciones por “Servicio de Seguridad Adicional” y “Recargo de Servicios”.
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional (Prensa Presidencia).
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional (Prensa Presidencia).
  • Cadetes y Aspirantes del SPF: establecen la escala del haber mensual correspondiente a los cadetes de 1° año y aspirantes en actividad.
  • Policía Federal Argentina (PFA): se ratifica el esquema de actualización para el Servicio de Policía Adicional, la Compensación Custodia y Custodia Ferroviaria, y el recargo de servicios fijados previamente.

Cómo se aplicarán los extras

El cuadro normativo establece que las escalas y valores detallados en los anexos correspondientes (Anexos I, II, III y IV) comenzarán a regir de manera escalonada con los haberes de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

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El gasto derivado del cumplimiento de esta medida será atendido con los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 41 - Ministerio de Seguridad Nacional. La resolución lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Cómo quedan los montos extra

Salarios Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina:

Jerarquía / Grado (GNA / PNA)Octubre 2026Noviembre 2026Diciembre 2026
Comandante General / Prefecto General$1.408.986,92$1.431.530,71$1.453.003,67
Comandante Mayor / Prefecto Mayor$1.225.208,56$1.244.811,90$1.263.484,08
Comandante Principal / Prefecto Principal$1.051.680,93$1.068.507,83$1.084.535,44
Comandante / Prefecto$906.624,12$921.130,10$934.947,06
Segundo Comandante / Subprefecto$774.888,34$787.286,55$799.095,85
Primer Alférez / Oficial Principal$673.815,18$684.596,22$694.865,16
Alférez / Oficial Auxiliar$618.180,11$628.071,00$637.492,06
Subalférez / Oficial Ayudante$572.385,68$581.543,85$590.267,00
Suboficial Mayor / Ayudante Mayor$829.936,26$843.215,24$855.863,47
Suboficial Principal / Ayudante Principal$775.641,35$788.051,61$799.872,38
Sargento Ayudante / Ayudante de Primera$724.900,84$736.499,25$747.546,74
Sargento Primero / Ayudante de Segunda$671.204,31$681.943,58$692.172,74
Sargento / Ayudante de Tercera$604.691,00$614.366,05$623.581,54
Cabo Primero / Cabo Primero$525.815,81$534.228,86$542.242,29
Cabo / Cabo Segundo$491.417,33$499.280,00$506.769,20
Gendarme / Marinero$459.268,88$466.617,18$473.616,44
Gendarme II$440.058,26$447.099,19$453.805,68

Bonificación por “Destino de Alta Complejidad”. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA):

GradoOctubre 2026Noviembre 2026Diciembre 2026
Inspector$250.255,49$254.259,57$258.073,47
Subinspector$249.372,23$253.362,19$257.162,62
Oficial Jefe$240.677,03$244.527,87$248.195,78
Oficial Mayor$229.589,52$233.262,95$236.761,89
Oficial Principal$220.386,38$223.912,56$227.271,25
Oficial Ayudante$219.227,53$222.735,17$226.076,20

Compensación por “Recargo de Servicio”. Servicio Penitenciario Federal (SPF):

Jerarquía / GradoOctubre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs)Noviembre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs)Diciembre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs)
Inspector General$35.908,99 / $71.817,98$36.483,53 / $72.967,07$37.030,79 / $74.061,57
Prefecto$32.910,41 / $65.820,82$33.436,98 / $66.873,96$33.938,53 / $67.877,06
Subprefecto$29.091,59 / $58.183,19$29.557,06 / $59.114,12$30.000,41 / $60.000,83
Alcaide Mayor$23.219,94 / $46.439,87$23.591,46 / $47.182,91$23.945,33 / $47.890,66
Alcaide$19.856,06 / $39.712,12$20.173,76 / $40.347,51$20.476,36 / $40.952,73
Subalcaide$17.298,98 / $34.597,95$17.575,76 / $35.151,52$17.839,40 / $35.678,79
Adjutor Principal$15.963,29 / $31.926,57$16.218,70 / $32.437,40$16.461,98 / $32.923,96
Adjutor$15.494,90 / $30.989,80$15.742,82 / $31.485,63$15.978,96 / $31.957,92
Subadjutor$15.028,75 / $30.057,50$15.269,21 / $30.538,42$15.498,25 / $30.996,50
Ayudante Mayor$19.988,28 / $39.976,57$20.308,10 / $40.616,19$20.612,72 / $41.225,44
Ayudante Principal$17.635,14 / $35.270,28$17.917,30 / $35.834,60$18.186,06 / $36.372,12
Ayudante de Primera$16.350,99 / $32.701,99$16.612,61 / $33.225,22$16.861,80 / $33.723,60
Ayudante de Segunda$15.887,09 / $31.774,18$16.141,28 / $32.282,57$16.383,40 / $32.766,80
Ayudante de Tercera$15.425,42 / $30.850,85$15.672,23 / $31.344,46$15.907,31 / $31.814,63
Ayudante de Cuarta$15.082,54 / $30.165,08$15.323,86 / $30.647,72$15.553,72 / $31.107,43
Ayudante de Quinta$14.508,82 / $29.017,64$14.740,96 / $29.481,92$14.962,07 / $29.924,15
Subayudante$14.053,88 / $28.107,75$14.278,74 / $28.557,48$14.492,92 / $28.985,84

Servicio de Seguridad Adicional. Servicio Penitenciario Federal (SPF):

Concepto / ModalidadOctubre 2026Noviembre 2026Diciembre 2026
Servicio Continuo$22.733,98$23.097,72$23.444,19
Servicio Discontinuo$30.249,20$30.733,18$31.194,18

Haber Mensual de Cadetes de 1er año y Aspirantes. Servicio Penitenciario Federal (SPF):

GradoOctubre 2026Noviembre 2026Diciembre 2026
Cadete de Primer Año$793.981,80$806.685,51$818.785,79
Aspirantes$910.461,27$925.028,65$938.904,08

Suplemento por “Zona” - Octubre 2026. Servicio Penitenciario Federal (SPF):

G
rado		NOANEACuyoCentroSur (Patagonia)PBA
Inspector General$311.268,16$257.471,64$294.120,83$298.408,18$381.285,87$340.798,63
Prefecto$291.687,81$241.274,89$275.619,45$279.635,78$357.301,02$319.361,94
Subprefecto$253.543,94$209.724,03$239.577,48$243.069,10$310.578,39$277.599,09
Alcaide Mayor$230.156,14$190.377,01$217.476,50$220.646,15$281.926,16$251.991,21
Alcaide$199.417,31$164.952,52$188.431,00$191.177,82$244.275,43$218.336,42
Subalcaide$182.983,18$151.357,94$172.902,63$175.422,27$224.142,86$200.342,42
Adjutor Principal$167.535,31$138.579,47$158.306,53$160.613,21$205.220,69$183.429,44
Adjutor$149.641,17$123.779,60$141.398,65$143.458,76$183.302,08$163.837,89
Subadjutor$136.192,29$112.654,73$128.688,44$130.564,14$166.827,21$149.112,38
Ayudante Mayor$251.358,49$207.916,58$237.511,25$240.973,31$307.898,80$275.204,79
Ayudante Principal$225.193,29$186.273,06$212.787,74$215.888,10$275.847,69$246.557,66
Ayudante de Primera$213.203,42$176.355,54$201.459,09$204.395,43$261.162,93$233.430,75
Ayudante de Segunda$196.602,20$162.624,44$185.772,81$188.479,90$240.826,60$215.255,39
Ayudante de Tercera$176.500,22$145.995,71$166.777,29$169.208,28$216.202,94$193.245,09
Ayudante de Cuarta$159.963,18$132.316,58$151.151,11$153.353,88$195.945,04$175.140,04
Ayudante de Quinta$145.447,57$120.309,39$137.434,28$139.437,35$178.164,00$159.245,92
Subayudante$129.656,35$107.247,67$122.514,17$124.3