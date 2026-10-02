El Gobierno nacional oficializó nuevos importes correspondientes a suplementos particulares, compensaciones y salarios para el personal activo de las Fuerzas Federales de Seguridad. La medida quedó plasmada en la Resolución 1004/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La norma emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional establece un esquema progresivo de actualización aplicable a partir de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

La normativa se adecúa al marco de reestructuración salarial fijado por el Decreto N° 845/2026 y la Resolución N° 844/2026, orientadas a reconocer la jerarquización, capacidad y dedicación del personal en actividad.

Fuerzas de Seguridad: qué adicionales y suplementos se actualizan

La disposición contempla incrementos y reajustes específicos diferenciados según la fuerza de seguridad y el área operativa:

Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina: fijan los importes para el suplemento particular “Destino Estratégico de Operaciones” para el personal en actividad con estado militar y policial, respectivamente. Asimismo, se aplican las actualizaciones por la compensación de “Recargo de Servicio” . fijan los importes para el suplemento particularpara el personal en actividad con estado militar y policial, respectivamente. Asimismo, se aplican las actualizaciones por la compensación de

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): se fijan los montos de la bonificación por “Destino de Alta Complejidad” para el personal destinado en las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B.

Servicio Penitenciario Federal (SPF): se actualizan los valores del suplemento por “Zona”, junto con las compensaciones por “Servicio de Seguridad Adicional” y “Recargo de Servicios”.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional (Prensa Presidencia).

Cadetes y Aspirantes del SPF: establecen la escala del haber mensual correspondiente a los cadetes de 1° año y aspirantes en actividad.

Policía Federal Argentina (PFA): se ratifica el esquema de actualización para el Servicio de Policía Adicional, la Compensación Custodia y Custodia Ferroviaria, y el recargo de servicios fijados previamente.

Cómo se aplicarán los extras

El cuadro normativo establece que las escalas y valores detallados en los anexos correspondientes (Anexos I, II, III y IV) comenzarán a regir de manera escalonada con los haberes de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El gasto derivado del cumplimiento de esta medida será atendido con los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 41 - Ministerio de Seguridad Nacional. La resolución lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Cómo quedan los montos extra

Salarios Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina:

Jerarquía / Grado (GNA / PNA) Octubre 2026 Noviembre 2026 Diciembre 2026 Comandante General / Prefecto General $1.408.986,92 $1.431.530,71 $1.453.003,67 Comandante Mayor / Prefecto Mayor $1.225.208,56 $1.244.811,90 $1.263.484,08 Comandante Principal / Prefecto Principal $1.051.680,93 $1.068.507,83 $1.084.535,44 Comandante / Prefecto $906.624,12 $921.130,10 $934.947,06 Segundo Comandante / Subprefecto $774.888,34 $787.286,55 $799.095,85 Primer Alférez / Oficial Principal $673.815,18 $684.596,22 $694.865,16 Alférez / Oficial Auxiliar $618.180,11 $628.071,00 $637.492,06 Subalférez / Oficial Ayudante $572.385,68 $581.543,85 $590.267,00 Suboficial Mayor / Ayudante Mayor $829.936,26 $843.215,24 $855.863,47 Suboficial Principal / Ayudante Principal $775.641,35 $788.051,61 $799.872,38 Sargento Ayudante / Ayudante de Primera $724.900,84 $736.499,25 $747.546,74 Sargento Primero / Ayudante de Segunda $671.204,31 $681.943,58 $692.172,74 Sargento / Ayudante de Tercera $604.691,00 $614.366,05 $623.581,54 Cabo Primero / Cabo Primero $525.815,81 $534.228,86 $542.242,29 Cabo / Cabo Segundo $491.417,33 $499.280,00 $506.769,20 Gendarme / Marinero $459.268,88 $466.617,18 $473.616,44 Gendarme II $440.058,26 $447.099,19 $453.805,68

Bonificación por “Destino de Alta Complejidad”. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA):

Grado Octubre 2026 Noviembre 2026 Diciembre 2026 Inspector $250.255,49 $254.259,57 $258.073,47 Subinspector $249.372,23 $253.362,19 $257.162,62 Oficial Jefe $240.677,03 $244.527,87 $248.195,78 Oficial Mayor $229.589,52 $233.262,95 $236.761,89 Oficial Principal $220.386,38 $223.912,56 $227.271,25 Oficial Ayudante $219.227,53 $222.735,17 $226.076,20

Compensación por “Recargo de Servicio”. Servicio Penitenciario Federal (SPF):

Jerarquía / Grado Octubre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs) Noviembre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs) Diciembre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs) Inspector General $35.908,99 / $71.817,98 $36.483,53 / $72.967,07 $37.030,79 / $74.061,57 Prefecto $32.910,41 / $65.820,82 $33.436,98 / $66.873,96 $33.938,53 / $67.877,06 Subprefecto $29.091,59 / $58.183,19 $29.557,06 / $59.114,12 $30.000,41 / $60.000,83 Alcaide Mayor $23.219,94 / $46.439,87 $23.591,46 / $47.182,91 $23.945,33 / $47.890,66 Alcaide $19.856,06 / $39.712,12 $20.173,76 / $40.347,51 $20.476,36 / $40.952,73 Subalcaide $17.298,98 / $34.597,95 $17.575,76 / $35.151,52 $17.839,40 / $35.678,79 Adjutor Principal $15.963,29 / $31.926,57 $16.218,70 / $32.437,40 $16.461,98 / $32.923,96 Adjutor $15.494,90 / $30.989,80 $15.742,82 / $31.485,63 $15.978,96 / $31.957,92 Subadjutor $15.028,75 / $30.057,50 $15.269,21 / $30.538,42 $15.498,25 / $30.996,50 Ayudante Mayor $19.988,28 / $39.976,57 $20.308,10 / $40.616,19 $20.612,72 / $41.225,44 Ayudante Principal $17.635,14 / $35.270,28 $17.917,30 / $35.834,60 $18.186,06 / $36.372,12 Ayudante de Primera $16.350,99 / $32.701,99 $16.612,61 / $33.225,22 $16.861,80 / $33.723,60 Ayudante de Segunda $15.887,09 / $31.774,18 $16.141,28 / $32.282,57 $16.383,40 / $32.766,80 Ayudante de Tercera $15.425,42 / $30.850,85 $15.672,23 / $31.344,46 $15.907,31 / $31.814,63 Ayudante de Cuarta $15.082,54 / $30.165,08 $15.323,86 / $30.647,72 $15.553,72 / $31.107,43 Ayudante de Quinta $14.508,82 / $29.017,64 $14.740,96 / $29.481,92 $14.962,07 / $29.924,15 Subayudante $14.053,88 / $28.107,75 $14.278,74 / $28.557,48 $14.492,92 / $28.985,84

Servicio de Seguridad Adicional. Servicio Penitenciario Federal (SPF):

Concepto / Modalidad Octubre 2026 Noviembre 2026 Diciembre 2026 Servicio Continuo $22.733,98 $23.097,72 $23.444,19 Servicio Discontinuo $30.249,20 $30.733,18 $31.194,18

Haber Mensual de Cadetes de 1er año y Aspirantes. Servicio Penitenciario Federal (SPF):

Grado Octubre 2026 Noviembre 2026 Diciembre 2026 Cadete de Primer Año $793.981,80 $806.685,51 $818.785,79 Aspirantes $910.461,27 $925.028,65 $938.904,08

Suplemento por “Zona” - Octubre 2026. Servicio Penitenciario Federal (SPF):