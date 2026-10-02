El Gobierno nacional oficializó nuevos importes correspondientes a suplementos particulares, compensaciones y salarios para el personal activo de las Fuerzas Federales de Seguridad. La medida quedó plasmada en la Resolución 1004/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional establece un esquema progresivo de actualización aplicable a partir de octubre, noviembre y diciembre de 2026.
La normativa se adecúa al marco de reestructuración salarial fijado por el Decreto N° 845/2026 y la Resolución N° 844/2026, orientadas a reconocer la jerarquización, capacidad y dedicación del personal en actividad.
Fuerzas de Seguridad: qué adicionales y suplementos se actualizan
La disposición contempla incrementos y reajustes específicos diferenciados según la fuerza de seguridad y el área operativa:
- Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina: fijan los importes para el suplemento particular “Destino Estratégico de Operaciones” para el personal en actividad con estado militar y policial, respectivamente. Asimismo, se aplican las actualizaciones por la compensación de “Recargo de Servicio”.
- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): se fijan los montos de la bonificación por “Destino de Alta Complejidad” para el personal destinado en las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B.
- Servicio Penitenciario Federal (SPF): se actualizan los valores del suplemento por “Zona”, junto con las compensaciones por “Servicio de Seguridad Adicional” y “Recargo de Servicios”.
- Cadetes y Aspirantes del SPF: establecen la escala del haber mensual correspondiente a los cadetes de 1° año y aspirantes en actividad.
- Policía Federal Argentina (PFA): se ratifica el esquema de actualización para el Servicio de Policía Adicional, la Compensación Custodia y Custodia Ferroviaria, y el recargo de servicios fijados previamente.
Cómo se aplicarán los extras
El cuadro normativo establece que las escalas y valores detallados en los anexos correspondientes (Anexos I, II, III y IV) comenzarán a regir de manera escalonada con los haberes de octubre, noviembre y diciembre de 2026.
El gasto derivado del cumplimiento de esta medida será atendido con los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 41 - Ministerio de Seguridad Nacional. La resolución lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
Cómo quedan los montos extra
Salarios Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina:
|Jerarquía / Grado (GNA / PNA)
|Octubre 2026
|Noviembre 2026
|Diciembre 2026
|Comandante General / Prefecto General
|$1.408.986,92
|$1.431.530,71
|$1.453.003,67
|Comandante Mayor / Prefecto Mayor
|$1.225.208,56
|$1.244.811,90
|$1.263.484,08
|Comandante Principal / Prefecto Principal
|$1.051.680,93
|$1.068.507,83
|$1.084.535,44
|Comandante / Prefecto
|$906.624,12
|$921.130,10
|$934.947,06
|Segundo Comandante / Subprefecto
|$774.888,34
|$787.286,55
|$799.095,85
|Primer Alférez / Oficial Principal
|$673.815,18
|$684.596,22
|$694.865,16
|Alférez / Oficial Auxiliar
|$618.180,11
|$628.071,00
|$637.492,06
|Subalférez / Oficial Ayudante
|$572.385,68
|$581.543,85
|$590.267,00
|Suboficial Mayor / Ayudante Mayor
|$829.936,26
|$843.215,24
|$855.863,47
|Suboficial Principal / Ayudante Principal
|$775.641,35
|$788.051,61
|$799.872,38
|Sargento Ayudante / Ayudante de Primera
|$724.900,84
|$736.499,25
|$747.546,74
|Sargento Primero / Ayudante de Segunda
|$671.204,31
|$681.943,58
|$692.172,74
|Sargento / Ayudante de Tercera
|$604.691,00
|$614.366,05
|$623.581,54
|Cabo Primero / Cabo Primero
|$525.815,81
|$534.228,86
|$542.242,29
|Cabo / Cabo Segundo
|$491.417,33
|$499.280,00
|$506.769,20
|Gendarme / Marinero
|$459.268,88
|$466.617,18
|$473.616,44
|Gendarme II
|$440.058,26
|$447.099,19
|$453.805,68
Bonificación por “Destino de Alta Complejidad”. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA):
|Grado
|Octubre 2026
|Noviembre 2026
|Diciembre 2026
|Inspector
|$250.255,49
|$254.259,57
|$258.073,47
|Subinspector
|$249.372,23
|$253.362,19
|$257.162,62
|Oficial Jefe
|$240.677,03
|$244.527,87
|$248.195,78
|Oficial Mayor
|$229.589,52
|$233.262,95
|$236.761,89
|Oficial Principal
|$220.386,38
|$223.912,56
|$227.271,25
|Oficial Ayudante
|$219.227,53
|$222.735,17
|$226.076,20
Compensación por “Recargo de Servicio”. Servicio Penitenciario Federal (SPF):
|Jerarquía / Grado
|Octubre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs)
|Noviembre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs)
|Diciembre 2026 (3 a 5 hs / +5 hs)
|Inspector General
|$35.908,99 / $71.817,98
|$36.483,53 / $72.967,07
|$37.030,79 / $74.061,57
|Prefecto
|$32.910,41 / $65.820,82
|$33.436,98 / $66.873,96
|$33.938,53 / $67.877,06
|Subprefecto
|$29.091,59 / $58.183,19
|$29.557,06 / $59.114,12
|$30.000,41 / $60.000,83
|Alcaide Mayor
|$23.219,94 / $46.439,87
|$23.591,46 / $47.182,91
|$23.945,33 / $47.890,66
|Alcaide
|$19.856,06 / $39.712,12
|$20.173,76 / $40.347,51
|$20.476,36 / $40.952,73
|Subalcaide
|$17.298,98 / $34.597,95
|$17.575,76 / $35.151,52
|$17.839,40 / $35.678,79
|Adjutor Principal
|$15.963,29 / $31.926,57
|$16.218,70 / $32.437,40
|$16.461,98 / $32.923,96
|Adjutor
|$15.494,90 / $30.989,80
|$15.742,82 / $31.485,63
|$15.978,96 / $31.957,92
|Subadjutor
|$15.028,75 / $30.057,50
|$15.269,21 / $30.538,42
|$15.498,25 / $30.996,50
|Ayudante Mayor
|$19.988,28 / $39.976,57
|$20.308,10 / $40.616,19
|$20.612,72 / $41.225,44
|Ayudante Principal
|$17.635,14 / $35.270,28
|$17.917,30 / $35.834,60
|$18.186,06 / $36.372,12
|Ayudante de Primera
|$16.350,99 / $32.701,99
|$16.612,61 / $33.225,22
|$16.861,80 / $33.723,60
|Ayudante de Segunda
|$15.887,09 / $31.774,18
|$16.141,28 / $32.282,57
|$16.383,40 / $32.766,80
|Ayudante de Tercera
|$15.425,42 / $30.850,85
|$15.672,23 / $31.344,46
|$15.907,31 / $31.814,63
|Ayudante de Cuarta
|$15.082,54 / $30.165,08
|$15.323,86 / $30.647,72
|$15.553,72 / $31.107,43
|Ayudante de Quinta
|$14.508,82 / $29.017,64
|$14.740,96 / $29.481,92
|$14.962,07 / $29.924,15
|Subayudante
|$14.053,88 / $28.107,75
|$14.278,74 / $28.557,48
|$14.492,92 / $28.985,84
Servicio de Seguridad Adicional. Servicio Penitenciario Federal (SPF):
|Concepto / Modalidad
|Octubre 2026
|Noviembre 2026
|Diciembre 2026
|Servicio Continuo
|$22.733,98
|$23.097,72
|$23.444,19
|Servicio Discontinuo
|$30.249,20
|$30.733,18
|$31.194,18
Haber Mensual de Cadetes de 1er año y Aspirantes. Servicio Penitenciario Federal (SPF):
|Grado
|Octubre 2026
|Noviembre 2026
|Diciembre 2026
|Cadete de Primer Año
|$793.981,80
|$806.685,51
|$818.785,79
|Aspirantes
|$910.461,27
|$925.028,65
|$938.904,08
Suplemento por “Zona” - Octubre 2026. Servicio Penitenciario Federal (SPF):
|G
rado
|NOA
|NEA
|Cuyo
|Centro
|Sur (Patagonia)
|PBA
|Inspector General
|$311.268,16
|$257.471,64
|$294.120,83
|$298.408,18
|$381.285,87
|$340.798,63
|Prefecto
|$291.687,81
|$241.274,89
|$275.619,45
|$279.635,78
|$357.301,02
|$319.361,94
|Subprefecto
|$253.543,94
|$209.724,03
|$239.577,48
|$243.069,10
|$310.578,39
|$277.599,09
|Alcaide Mayor
|$230.156,14
|$190.377,01
|$217.476,50
|$220.646,15
|$281.926,16
|$251.991,21
|Alcaide
|$199.417,31
|$164.952,52
|$188.431,00
|$191.177,82
|$244.275,43
|$218.336,42
|Subalcaide
|$182.983,18
|$151.357,94
|$172.902,63
|$175.422,27
|$224.142,86
|$200.342,42
|Adjutor Principal
|$167.535,31
|$138.579,47
|$158.306,53
|$160.613,21
|$205.220,69
|$183.429,44
|Adjutor
|$149.641,17
|$123.779,60
|$141.398,65
|$143.458,76
|$183.302,08
|$163.837,89
|Subadjutor
|$136.192,29
|$112.654,73
|$128.688,44
|$130.564,14
|$166.827,21
|$149.112,38
|Ayudante Mayor
|$251.358,49
|$207.916,58
|$237.511,25
|$240.973,31
|$307.898,80
|$275.204,79
|Ayudante Principal
|$225.193,29
|$186.273,06
|$212.787,74
|$215.888,10
|$275.847,69
|$246.557,66
|Ayudante de Primera
|$213.203,42
|$176.355,54
|$201.459,09
|$204.395,43
|$261.162,93
|$233.430,75
|Ayudante de Segunda
|$196.602,20
|$162.624,44
|$185.772,81
|$188.479,90
|$240.826,60
|$215.255,39
|Ayudante de Tercera
|$176.500,22
|$145.995,71
|$166.777,29
|$169.208,28
|$216.202,94
|$193.245,09
|Ayudante de Cuarta
|$159.963,18
|$132.316,58
|$151.151,11
|$153.353,88
|$195.945,04
|$175.140,04
|Ayudante de Quinta
|$145.447,57
|$120.309,39
|$137.434,28
|$139.437,35
|$178.164,00
|$159.245,92
|Subayudante
|$129.656,35
|$107.247,67
|$122.514,17
|$124.3