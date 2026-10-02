Crearon el “Airbnb” de las peregrinaciones religiosas para encontrar alojamiento, restaurantes y traslados

El anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina causó furor desde el momento cero. Hoteles, agencias de viaje, restaurantes y comercios empezaron a prepararse para recibir a los millones de fieles que se espera se congreguen en los distintos puntos del país que recorrerá.

Según datos de Booking.com, las búsquedas de alojamiento en Luján se dispararon un 1803% tras confirmarse la visita del pontífice.

Fue entonces cuando Matías Badano, un emprendedor de esa localidad bonaerense, comenzó a preguntarse dónde iban a estacionar, dormir y comer la multitud de personas que llegarían a su pago natal.

Inmediatamente convocó a un grupo de socios tecnológicos y creó Peregrina, una plataforma que funciona como una suerte de “Airbnb” que centraliza estacionamientos, espacios de camping, alojamiento y servicios para quienes viajan por eventos religiosos.

La inquietud no era menor. El partido de Luján tiene poco más de 120.000 habitantes y las estimaciones oficiales hablan de una movilización de entre 3 y 4 millones de fieles para la misa papal.

A solo un día de su lanzamiento, Peregrina ya contaba con 1000 usuarios activos, concentra más de 30.000 plazas de estacionamiento y 3000 lugares de camping que fueron relevados puerta por puerta en Luján. Para desarrollar el proyecto, los fundadores invirtieron cerca de u$s 40.000.

Detrás de la app está el equipo de Kicket, una startup tecnológica fundada este año que ya opera en distintos mercados y que reutilizó parte de su infraestructura para lanzar esta nueva unidad de negocio.

La génesis de Peregrina.ar

“Encontramos un problema real que nadie estaba resolviendo. La gente organiza un viaje espiritual, pero muchas veces deja para último momento dónde dejar el auto, dónde dormir o qué hacer cuando llega”, explicó Catalina Varela Mazza, líder del proyecto y CEO de Kicket.

Antes de lanzar el producto, los fundadores salieron a recorrer Luján de punta a punta. Durante semanas caminaron por la ciudad, hablaron con vecinos, visitaron predios, estacionamientos improvisados y comercios para identificar capacidad ociosa que pudiera transformarse en una fuente de ingresos durante la visita papal.

“Lo que encontramos fue gente con ganas de participar. Había propietarios con espacios disponibles que hoy no monetizan y que pueden transformarse en estacionamientos temporales o campings. Nosotros centralizamos esa oferta”, contó la emprendedora.

Tras ese relevamiento lograron sumar más de 30.000 plazas de estacionamiento y cerca de 3000 lugares de camping dentro de la plataforma.

La apuesta a la preventa

Una de los conceptos que más repiten los fundadores es la palabra “preventa”. Creen que será clave.

Según explican, el día de la visita la ciudad podría sufrir cortes o saturaciones en las redes telefónicas producto de la concentración masiva de personas. Por eso diseñaron un sistema que permite reservar y pagar de forma anticipada.

La plataforma ya está operativa en Peregrina.ar. El usuario ingresa, elige un espacio disponible, realiza el pago y recibe un código QR que funcionará incluso sin conexión a internet.

La empresa también asegura que quienes compren antes accederán a mejores precios. “Estimamos un gasto promedio de $ 750.000 por persona, sumando estacionamiento, estadía y comida”.

Los fundadores proyectan que alrededor de 200.000 fieles organicen su visita a través de Peregrina. Después apuntarán a fiestas patronales, encuentros religiosos y grandes eventos religiosos dentro y fuera del país.