En el histórico estadio de Dallas, Argentina se llevó la victoria por 2-0 ante Austria en el marco de la fecha 2 del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA. El protagonista indiscutido del encuentro fue Lionel Messi, quien anotó ambos goles a los 37 minutos del primer tiempo y a los 49 del segundo tiempo.

A pesar de que Messi tuvo un inicio titubeante al fallar un penalti en el minuto 8, rápidamente se recuperó y demostró su calidad en el terreno de juego. Terminó el partido con un total de 7 disparos al arco y 29 pases correctos, lo que le valió ser nombrado el mejor jugador del partido.

El mediocampista Enzo Fernández también tuvo una gran actuación, destacándose con 62 pases exitosos, además de recuperar 3 balones y realizar 2 intentos de gol.

El técnico argentino, Lionel Scaloni, estableció una alineación 4-4-2, con Emiliano Martínez en la portería; en defensa, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; en el mediocampo, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; y en la delantera, Messi y Lautaro Martínez.

En el lado de Austria, el equipo liderado por Ralf Rangnick utilizó una formación 4-5-1, con Alexander Schlager como arquero; la defensa compuesta por Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer; en el medio campo, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Paul Wanner y Marcel Sabitzer; mientras que Michael Gregoritsch fue el delantero encargado de inquietar la defensa argentina.

El árbitro Amin Mohamed Omar condujo el partido de manera efectiva. Ahora, Argentina se preparará para enfrentarse a Jordania en su próximo desafío en el Mundial, mientras que Austria se medirá contra Argelia en el estadio Kansas City.

Cambios en Argentina

56’ 2T - Cristian Romero salió por Nicolás Otamendi

63’ 2T - Thiago Almada salió por Julián Álvarez y Lautaro Martínez por Nicolás González

80’ 2T - Rodrigo De Paul fue sustituido por Leandro Paredes

81’ 2T - Facundo Medina dejó su lugar a Nicolás Tagliafico

Amonestaciones en Argentina

30’ 2T - Facundo Medina (Discusión con un rival)

46’ 2T - Leandro Paredes (Conducta antideportiva)

Cambios en Austria

66’ 2T - David Alaba salió por Marco Friedl

67’ 2T - Stefan Posch por Alexander Prass y Paul Wanner por Marko Arnautovic

77’ 2T - Romano Schmid fue reemplazado por Patrick Wimmer

84’ 2T - Michael Gregoritsch salió por Carney Chukwuemeka

Amonestaciones en Austria

40’ 1T - Stefan Posch (Conducta antideportiva)

30’ 2T - Konrad Laimer (Conducta antideportiva)