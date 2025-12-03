Una buena noticia para Caputo: suben los precios de la soja y mejoran los dólares previstos

Luis Caputo, ministro de Economía, aseguró que la Argentina negocia de forma directa con bancos de Estados Unidos y, al menos, 3 países un nuevo crédito para fortalecer la posición del Banco Central y aseguró que buscarán acumular reservas .

En el marco del Encuentro de Líderes que organizó El Cronista en La Rural, el titular del Palacio de Hacienda se mostró confiado sobre el rumbo de la Argentina y aseguró que el objetivo para 2026 es crecer, incluso, por encima de las proyecciones de del 3 a 4% lo que catalogó como un “punto de inflexión en la historia del país”.

Caputo se centró en explicar las consecuencias de haber alcanzado orden macroeconómico y cómo esto fue convalidado en las urnas lo que le aporta a la gestión mayor gobernabilidad de cara a un año clave donde se buscará impulsar las reformas laboral y tributaria . “Necesitamos que sea más barato despedir y contratar personal”, indicó.

“Argentina ha alcanzado un orden macroeconómico no por inercia, sino por decisión política y los cojones del Presidente para llevar adelante los cambios prometidos en campaña”, destacó.

Al factor social, según Caputo, se suma el geopolítico a partir de la alianza con Donald Trump: “El país más importante del mundo, es uno de los principales aliados de Argentina”, destacó entre las claves para estabilizar y hacer crece la economía en 2026.

Por eso, luego de pasar el test electoral, con un Congreso fortalecido, Economía pone el foco en la agenda legislativa y en el “nuevo imposible”: la acumulación de reservas.

Acumulación de reservas y salida al mercado

“No hay debate”, explicó el Ministro obre este punto y reconoció que es un pedido del El FMI con el que el Gobierno coincide. Según destacó es el gobierno que más compró en la historia reciente, sin embargo, se destinó a compromisos en el exterior y pago de deuda de importaciones.

“Se debe separar la compra (diaria) de la acumulación (neta, luego de pagar deudas, acreedores e importadores)”, aclaró y afirmó que el período actual será el “más factible” para acumular reservas, dado que ya se está cerca de refinanciar deuda (intereses y capital) y acceder a los mercados tras las elecciones.

“Estamos mas cerca de tener acceso a los mercados”, confirmó y señaló que “va a ser más sencillo no sólo comprar sino acumular” a partir de la posibilidad de refinanciar la compra de deuda ”de una manera más ordenada".

Respecto a los mecanismo de compra y acumulación señaló los dos factores clave: “la compra será compatible con el aumento en la demanda de dinero (sin generar pasivos remunerados como las Lebac/Leliq), aprovechando el crecimiento de la demanda de pesos para comprar dólares de forma más ordenada”.

Flotación entre bandas

Por el otro, por la profundidad del mercado cambiario: Se busca que la oferta de divisas crezca con la cuenta capital/financiera (inversión) y, a la par, que se mantenga la flotación del dólar dentro de bandas para la estabilidad.

Repo de los bancos

En este punto, confirmó que la Argentina negocia con EE.UU y al menos otros 3 países la posibilidad de un préstamo de hasta u$s 7000 millones. Luego de despejar el “riesgo kuka”, el Gobierno decidió negociar personalmente en lugar de hacerlo a través del Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Baja del riesgo país

A la par de la posibilidad de acceder a los mercados financieros para incrementar el endeudamiento, el foco está en las reformas que permitirán mayor formalización y recaudación a partir de bajar el “costo argentino”.

Con las leyes que se discuten en el Congreso, “el riesgo país en las próximas semanas tiene que seguir bajando. El riesgo país tiene que comprimir porque la economía recupera”, planteó Caputo.

Reformas

El Ministro apuntó a la informalidad, que se encuentra en toro al 42% como uno de los principales desafíos y detalló que por cada 4 puntos de crecimiento económico la recaudación crece 1 punto del PBI.

Uno de los ejes, para esto es alcanzar la “flexibilidad Laboral” y abordar la “industria del juicio”.

“La reforma busca hacer la contratación más simple, sin afectar los derechos de los trabajadores”, afirmó y, al cierre dejo un mensaje optimista ante el público; “Suban al tren, a la Argentina no la para nadie”.