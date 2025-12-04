El presidente Javier Milei cerró el Encuentro de Líderes 2025 de El Cronista en La Rural con un discurso en el que ratificó el apretón monetario y las bandas cambiarias y en el que recordó que se buscará salir al mercado para refinanciar vencimientos de deuda aunque admitió que está dispuesto a debatir sobre tomar “algo más” si se presenta la oportunidad , lo que implicaría nueva deuda.

En ese marco, también puso sobre la mesa a las privatizaciones como una forma de obtener dólares sin aumentar los pasivos, un punto al que también hizo referencia el ministro de Economía Luis Caputo, quien abrió la jornada organizada por este diario.

Hoy con el riesgo país en 650 puntos básicos, tanto Gobierno como mercado coinciden en que debería bajar un poco más para poder emitir, pero el “road show” para salir a colocar deuda está a la vuelta de la esquina .

En medio de la presión por acumular reservas, la visión de los funcionarios de La Libertad Avanza es que no habrá emisión para engrosar el colchón del BCRA. Lo que esperan es que la economía crezca y se generen los pesos que permitan comprarlas, como explicó Caputo el miércoles.

El Presidente también puso la condición: “si la economía crece” y descartó la vuelta a instrumentos de esterilización como Leliqs o Lebacs. “No queremos volver a eso porque no queremos más inflación en la Argentina ”, planteó.

Caputo anticipó que se está hablando con los bancos por un repo y que se ofrecieron entre u$s 6000 y 7000 millones para hacer frente a un vencimiento en enero de menos de u$s 5000 millones, Milei reconoció que si se abre una oportunidad, podría tomar un poco más de fondos .

“Si la deuda se rollea en el mercado, no necesito comprar reservas”, dijo Milei, que cuestionó “comprar reservas a costa de empobrecer a los argentinos” y planteó que es difícil achicar más el gasto por el impacto social, mientras que descartó subir impuestos.

Karina Milei durante la exposición del Presidente, junto a Luis Caputo, Pablo Quirno, Lilia Lemoine y Vladimir Werning en el Encuentro de Líderes El Cronista 2025 Celeste Alonso

El incumplimiento de la meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría llevar a pedir un waiver al organismo, una “dispensa” por no llegar al objetivo, pero Caputo viene señalando el mismo punto de que si se obtiene refinanciamiento, no es necesario tener el colchón de reservas. De todas formas, el FMI lo marca como un punto importante. Es uno de los tres pilares del acuerdo, junto con la no emisión monetaria y el orden fiscal.

“Una alternativa es hacerlo con deuda, rollear y tomar deuda parece más razonable, aunque no es neutro en efecto distributivo pero se puede discutir”, admitió Milei sobre las alternativas sobre la mesa para reconstruir reservas. Si se toma más deuda, la condicionó a “pagarle al BCRA” en medio de su plan de ‘saneamiento’ de la autoridad monetaria.

Pero también sumó al combo las privatizaciones como para ampliar los activos del BCRA. En la platea estaba el vicepresidente del Central, Vladimir Werning, con quien pasó por la tarde por el Campo Argentino de Polo. También se sumaron al cierre en La Rural Caputo, el canciller Pablo Quirno y los asesores Federico Furiase y Felipe Núñez, además de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y la diputada Lilia Lemoine.

Sobre la ayuda de los Estados Unidos, Milei aseguró que “sólo se usaron u$s 2000 millones”, por lo que minimizó la idea de un salvataje amplio con el swap.

De todas formas, reconoció que el dólar es un activo seguro para los argentinos y remarcó que le falta profundidad al mercado cambiario, un punto que viene señalando Caputo. Para el Gobierno, se operan sólo u$s 200 millones diarios y una sola operación grande puede volcar el tipo de cambio.

“Para solucionar esto hay que abrir más la economía. El que pide protección pide salarios más bajos, son empresarios prebendarios”, planteó ante las alertas sectoriales por el aumento de las importaciones que este año crecieron más que las exportaciones.