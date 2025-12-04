El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante empresarios y prometió que las reformas laboral y tributaria son “muy potentes” y que van a estar “muy contentos de escuchar los detalles” de las normas.

Ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cycip), el ministro aseguró que para bajar impuestos es necesario recaudar más por dos vías: “mayor formalización y más crecimiento económico”.

En este sentido, anticipó que el crecimiento económico va a ser mayor que el que pronostican otros economistas: “Se está tomando un 3% o 4%, creemos que va a ser más”.

En otro fragmento, Caputo además explicó que el próximo dato de actividad sería aún mejor que el que se conoció el 25 de noviembre que, contrario a lo que se esperaba, arrojó un crecimiento de 5% anual: “El último EMAE (Estimador de Actividad Económica) quedamos a 4 puntos del máximo histórico. Este mes lo vamos a superar. Va a ser el máximo histórico”.

Sobre las reformas, el ministro enfatizó en que es fundamental la formalización: “No podemos seguir en un país donde ustedes no pueden contratar gente porque es caro y porque cuesta mucho escuchar gente. Las pymes lo sufren muchísimo”.

Por último, sobre las reformas laboral y tributaria, sentenció: “Van a estar todos muy contentos de escuchar los detalles de lo que se viene en la reforma laboral e impositiva. La impositiva no termina acá, en la medida que sigamos teniendo espacio y recaudando más, vamos a estar anunciando nuevas reformas impositivas”.

Las reformas se presentarán el próximo 9 de diciembre.

El ministro anticipó que están “por firmar” el acuerdo comercial con Estados Unidos y que está “todo sobre la mesa”, aunque aseguró que no tenía una fecha certera. La aclaración viene luego de que el presidente Javier Milei suspendiera su viaje a Estados Unidos para esta semana, donde se esperaba que hubiera novedades sobre el acuerdo.

En el foro lleno de representantes de la industria, el comercio, los exportadores, entre otros, consultado por la infraestructura vial e hídrica, el ministro anticipó que las principales concesiones estarán listas en los próximos 6 meses. Sobre la Hidrovía, explicó que el Ministerio de Economía reescribe los pliegos con la participación de usuarios, provincias y las Naciones Unidas para garantizar la transparencia. Los pliegos se mandarán este mes y la apertura de sobres será a fines de febrero o principios de marzo para llegar a la adjudicación en mayo.

En el caso de las rutas, sostuvo que restan iniciar las etapas 3 y 4 de concesiones, que estarán en los próximos cuatro meses. “En los próximos seis meses, todo esto va a estar listo y va a ayudar a un 2026 más fuerte”.

Sobre el Belgrano Cargas, cuya convocatoria estaba anunciada para fines de noviembre, se enviará a fines de diciembre aunque algunos interesados pidieron posponerlo a febrero, cosa que está en análisis.

El empresariado presente pareció conforme. Apoyan las reformas y confían en que la actividad crecerá, aunque algunos ya muestran señales de ansiedad sobre cuándo se dará efectivamente el repunte concreto que evite el cierre de plantas. Otros agregaron que mantienen dudas sobre los plazos de concreción para la adjudicación de las obras.

Por el frente financiero no existía riesgo de impago de los vencimientos de enero pero las declaraciones de Caputo sobre las negociaciones por u$s 6000 millones aportaron más calma. Ahora, la mira está puesta en conseguir una señal contundente que asista a la baja del riesgo país y despeje vencimientos, como por ejemplo un canje de los bonos 2029 y 2030.