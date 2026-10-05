El Gobierno de Santiago del Estero confirmó el pago de un bono de fin de año de $ 2.400.000 para los empleados estatales , que se abonará en tres cuotas de $ 800.000 entre octubre y diciembre. El anuncio lo realizó el gobernador Elías Suárez y el beneficio se suma a los haberes habituales y al medio aguinaldo.

La medida llega para los trabajadores del sector público en el tramo final del año. Según explicó el mandatario provincial, el esquema surgió de la mesa de diálogo que la administración provincial mantiene con los representantes gremiales, entre ellos la CGT y UPCN.

Bono para estatales en Santiago del Estero: cómo se paga

Suárez detalló el cronograma en un mensaje publicado en la red social X. El monto total se dividirá en tres pagos iguales, con fechas ya definidas para cada desembolso. Así, los trabajadores saben de antemano cuándo recibirán el refuerzo:

Primera cuota: $ 800.000, el viernes 9 de octubre.

Segunda cuota: $ 800.000, el martes 10 de noviembre.

Tercera cuota: $ 800.000, el jueves 10 de diciembre.

El bono extraordinario no reemplaza ningún ingreso habitual. Los sueldos seguirán abonándose con normalidad y, además, está previsto el pago del medio aguinaldo para el martes 22 de diciembre. El gobernador remarcó que el aguinaldo se cobrará sin descuentos, por lo que el refuerzo de $ 2,4 millones se acumula a esos pagos.

Según indicó Suárez, el objetivo es brindar previsibilidad a los trabajadores durante los últimos meses del año. El cronograma cerrado permite a cada familia planificar sus ingresos hasta diciembre, con tres fechas confirmadas y montos iguales en cada cuota.

Qué otros bonos pagará el gobierno de Santiago del Estero

Además, del triple bono de $ 800.000 para los trabajadores de la administración pública provincial de Santiago del Estero, el gobernador también anunció que habrá otros refuerzos económicos para sectores que reciben asistencia social.

Los nuevos beneficiarios serán:

Un bono de $ 300.000 para beneficiarios de tarjetas sociales, que se dividirá en tres cuotas

Un bono de $ 165.000 para personas con celiaquía, que se dividirá en tres cuotas

Un bono de $ 330.000 para beneficiarios de planes sociales, que se dividirá en tres cuotas

Sobre los programas sociales, Suárez explicó que se tuvo en cuenta a “sectores que necesitan acompañamiento y requieren de un Estado activo y eficiente”.

El Gobierno da la mejor noticia y pagará un bono extra de $ 1.200.000 a todas estas personas: es adicional al aguinaldo y solo se necesita un requisito Fuente: Shutterstock

La reacción de los gremios

El anuncio contó con el respaldo de dirigentes sindicales. José Gómez, referente de la CGT, valoró el funcionamiento de la mesa de diálogo y destacó que el Gobierno cumplió con los compromisos asumidos. En declaraciones a Noticiero 7, afirmó que el gobernador siempre ha cumplido con lo acordado.

En la misma línea, Gerardo Montenegro, titular de UPCN, consideró que el bono es una ayuda para las familias de los trabajadores. Destacó además el esfuerzo de la provincia para concretar el pago extraordinario y sostuvo que las conclusiones del acuerdo fueron muy positivas.

Montenegro también remarcó que el Gobierno hizo un esfuerzo de acuerdo al ingreso que tiene. Los dirigentes coincidieron en que el entendimiento se alcanzó a través de las conversaciones con el Ejecutivo provincial, un canal de diálogo que los gremios valoraron de manera positiva.

Con este esquema, Santiago del Estero cierra el año con un refuerzo extraordinario para sus trabajadores estatales y para los sectores que reciben asistencia. La primera cuota llegará en pocos días, el viernes 9 de octubre.