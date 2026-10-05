Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben en octubre un bono extraordinario de hasta $70.000.

La medida fue establecida por el Decreto 1108/2026 y se aplica según el monto total de las prestaciones que cobra cada titular.

En concreto, se paga completo a quienes perciben hasta el haber mínimo previsional, fijado en $435.748,51 este mes. En cambio, quienes superan ese monto pueden recibir un depósito menor, calculado para que el ingreso alcance como máximo los $505.748,51 ( cifra que se desprende de la suma del haber mínimo y el total del bono )

Bono de ANSES: cuánto pueden cobrar los jubilados en octubre

El Decreto 1108/2026 establece un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para octubre. El monto completo corresponde a los titulares que, sumando todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe igual o inferior al haber mínimo previsional .

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Al agregar el bono completo de $70.000, el ingreso llega a $505.748,51.

A partir de ese valor, el refuerzo comienza a reducirse para quienes tienen un haber superior a la mínima. En esos casos, el bono se calcula como la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance los $505.748,51

El bono de ANSES se paga en octubre junto con los haberes jubilatorios y pensiones. Anses

Quiénes cobran $30.000, $40.000, $50.000 o $60.000 de bono

El decreto no establece una tabla con bonos predeterminados de $30.000, $40.000 o $50.000. Esos valores surgen de aplicar la fórmula prevista para los beneficiarios que cobran más que la mínima, pero menos que el límite de $505.748,51 .

Por ejemplo:

Quien cobra $445.748,51 recibe un bono de $60.000 y alcanza $505.748,51.

Quien cobra $455.748,51 recibe un bono de $50.000 y alcanza $505.748,51.

Quien cobra $465.748,51 recibe $40.000 y llega a $505.748,51.

Quien cobra $475.748,51 recibe $30.000 y también alcanza $505.748,51.

Quien cobra $485.748,51 recibe un bono de $20.000 y llega a $505.748,51.

Quien cobra $495.748,51 recibe un bono de $10.000 y también alcanza $505.748,51.

De esta manera, el monto del bono no se determina por escalas de $10.000, sino por la diferencia entre el haber de cada beneficiario y el tope establecido por el decreto.

El límite para cobrar el bono de octubre

El ingreso de $505.748,51 funciona como techo para este refuerzo. Quienes perciban un monto superior a esa cifra no reciben el bono extraordinario, de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 4° del Decreto 1108/2026.

Para definir si corresponde el beneficio, se tiene en cuenta la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes de un mismo titular. Por eso, no alcanza con observar solamente una de las prestaciones que recibe una persona.

Por ejemplo, si un beneficiario tiene una prestación de $435.748,51 pero además cobra otra prestación que eleva la suma por encima del límite, el cálculo del bono se realiza sobre el total y puede reducirse o directamente no corresponder.

El bono tiene carácter no remunerativo , no está sujeto a descuentos y no se computa para ningún otro concepto.

¿Cuánto aumentaron las jubilaciones y pensiones en octubre?

En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales recibieron un aumento del 1,66%.