La Asociación Bancaria comunicó este lunes la actualización salarial de octubre de 2026 para los trabajadores del sector, que fue del 2,2%. Los montos fueron acordados con las cámaras empresariales bancarias y rigen para todas las remuneraciones.

Según el comunicado del gremio, el salario inicial de octubre quedó en $ 2.608.320,16. A ese monto se le suma una participación en ganancias (ROE) de $ 75.398,39, con lo que el total asciende a $ 2.683.718,55.

La actualización se aplica a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. Incluye además los adicionales convencionales y no convencionales.

La Asociación Bancaria comunicó este lunes la actualización salarial de octubre de 2026 para los trabajadores del sector, que fue del 2,2%. Los montos fueron acordados con las cámaras empresariales bancarias y rigen para todas las remuneraciones. Fuente: El Cronista

Paritaria bancaria: ¿cuánto acumulan en el año?

Con este ajuste, los salarios bancarios acumulan en los diez meses transcurridos de 2026 un incremento de 26,3% respecto de los valores de diciembre de 2025.

El gremio informó que durante noviembre y diciembre se continuará con el mismo mecanismo y el mismo alcance estipulados en los acuerdos salariales firmados hasta el momento. Es decir, las actualizaciones seguirán el esquema vigente.

El bono por el Día del Bancario

También se firmó el monto correspondiente al bono por el Día del Bancario. Su valor inicial es de $ 2.325.227,20 y se irá actualizando mes a mes hasta el momento del cobro, que está previsto para noviembre de 2027.

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Desde la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, sostuvieron que con este mecanismo garantizan que los trabajadores del sector “continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.