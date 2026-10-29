De cuánto es el bono para jubilados (foto: archivo).

El Gobierno nacional confirmó el pago del bono de hasta $ 70.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La novedad alcanza también a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.

La suba se confirmó este jueves con la publicación del Decreto 1296 en el Boletín Oficial, el cual lleva la firma de Javier Milei, Diego Santilli y Sandra Pettovello.

Este establece que el bono tendrá carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

Confirmaron el pago del bono ANSES a jubilados

Para cobrar el bono de $ 70.000, los beneficiarios deben estar vigentes en el mismo mes en que se liquide. En el caso de las pensiones, todos los copartícipes serán considerados como un único titular.

El Gobierno recordó que el bono funciona como compensación por los efectos adversos de la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria sobre los haberes de los adultos mayores de menores ingresos. Según el texto, este tipo de ayuda se otorg de manera mensual desde enero de 2024 hasta el presente.

También recordó que, desde julio de 2024, los haberes se actualizan por la inflación del INDEC , según el Decreto 274/24.

Confirmaron el pago del bono a jubilados en noviembre. anses

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

El bono completo llega solo a quienes cobran la jubilación mínima, que en noviembre sube a $ 444.027,73 con el aumento del 1,9%, correspondiente a la inflación de septiembre. Con el refuerzo, el total asciende a $ 514.027,73.

Ese monto funciona como tope. Según el decreto, quienes cobran por encima de la mínima reciben un bono proporcional, que solo cubre la diferencia hasta llegar a ese techo. Por eso el refuerzo se achica a medida que el haber aumenta. Por ejemplo, quien perciba un haber de $480.000 recibirá un complemento de $ 34.027,73. Los haberes que superen los $ 514.027,73 no cobran el bono.

Jubilación mínima y máxima de noviembre 2026 con el bono

Prestación Noviembre 2026 (1,9%) Con bono Jubilación mínima $ 444.027,73 $ 514.027,73 PNC madres de 7 hijos $ 444.027,73 $ 514.027,73 PUAM $ 355.222,19 $ 425.222,19 PNC por invalidez y vejez $ 310.819,41 $ 380.819,41 Jubilación máxima $ 2.987.886,17 Sin bono

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobrarán los jubilados en noviembre

El calendario de noviembre fue reorganizado por los feriados de la visita del papa León XIV (lunes 9, martes 10 en CABA y Córdoba y miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires) y por el feriado nacional del lunes 23. Por eso, los pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Pensiones no contributivas (PNC)