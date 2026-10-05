La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma completo de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de octubre de 2026.

Este mes, los haberes experimentarán un incremento del 1,7%, en línea con la inflación de agosto informada por el INDEC, según el esquema de movilidad mensual vigente. Los cobros se realizarán mediante el esquema tradicional ordenado por la terminación del DNI.

De esta manera, la jubilación mínima llegará a $ 435.919,96, a lo que se sumará un bono de $ 70.000, lo que elevará el monto a $ 505.919,96. Ningún jubilado podrá cobrar menos de esa cifra, por lo que aquellos beneficiarios cuyo haber sea mayor al mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar ese piso.

En tanto, la jubilación máxima alcanzará los $ 2.933.328,56, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), $ 348.530,28 y la Prestación Básica Universal (PBU), $ 305.023,95.

A su vez, la ANSES confirmó los nuevos montos de las asignaciones familiares: la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $ 156.588; la AUH por Hijo con Discapacidad, $ 509.863, y la Asignación Familiar por Hijo queda en $ 78.304 para el primer rango de ingresos. Asimismo, la Asignación por Embarazo (AUE) tiene el mismo valor general que la AUH, $ 156.588.

Cronograma de pagos ANSES: calendario completo de cobro en octubre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

ANSES confirmó el calendario de pagos completo de octubre 2026 para jubilados, pensionados, AUH y AUE: cuándo cobro

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Asignación por Embarazo en octubre

DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.

DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Cualquier beneficiario puede chequear cuándo y dónde le corresponde cobrar a través del sitio oficial de la ANSES. Los pasos son simples:

Ingresar a la página de la ANSES. Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL. Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si el trámite corresponde, el sistema muestra el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar esa prestación.