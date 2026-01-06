Cómo hacer para cobrar el 100% de la AUH y cuál es el requisito clave que todos deben cumplir Fuente: Archivo

Los recientes cambios en el sistema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) despertaron gran expectativa entre los beneficiarios de ANSES.

La posibilidad de acceder al cobro del 100% del monto mensual sin retenciones representa un alivio económico importante, aunque no todos los titulares podrán hacerlo de manera automática. El nuevo esquema establece condiciones precisas que deben cumplirse para evitar el descuento habitual del 20% de la AUH.

Las modificaciones fueron oficializadas a través de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, que introdujo un nuevo mecanismo de verificación de las condicionalidades sanitarias. Sin embargo, ANSES aún no confirmó desde qué fecha comenzará a aplicarse efectivamente el pago total bajo esta modalidad.

El cambio clave que permite cobrar la AUH sin retenciones

La principal novedad del nuevo sistema es el intercambio directo de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. Gracias a este cruce de datos, el organismo previsional podrá comprobar automáticamente si se cumplen los controles médicos y el calendario de vacunación obligatorio, sin necesidad de que el titular presente documentación.

Este mecanismo apunta a simplificar los trámites y garantizar el acceso pleno a la prestación, siempre que la información sanitaria del menor esté correctamente cargada en los sistemas oficiales.

De este modo, se elimina la retención mensual del 20%, que hasta ahora solo podía recuperarse mediante la presentación anual de la Libreta AUH.

Quiénes acceden al cobro del 100% de la AUH

Para cobrar el 100% de la Asignación Universal por Hijo sin descuentos, los titulares deben cumplir dos requisitos simultáneos. El primero es que el hijo o hija tenga hasta 4 años inclusive. El nuevo esquema no alcanza, por el momento, a niños en edad escolar.

El segundo requisito es que el Ministerio de Salud pueda validar de manera automática los controles sanitarios. Esto implica que el menor esté inscripto en el Plan Sumar, haya asistido a las visitas médicas correspondientes y tenga completo el esquema de vacunación obligatorio.

Cuando ambas condiciones están acreditadas en los sistemas oficiales, ANSES podrá liquidar la AUH sin aplicar retenciones, y el pago del total del beneficio será automático.

Pagos de ANSES en enero: cuándo se cobra la AUH

