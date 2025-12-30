La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que percibirán los jubilados y pensionados a partir de enero 2026, tras la aplicación del aumento mensual por movilidad previsional basado en la inflación de noviembre 2025 (reportada por el INDEC).

El ajuste de 2,47% eleva los haberes y genera una gran diferencia entre los beneficiarios: mientras la mayoría recibe montos mucho más bajos (con bono incluido para los de menor ingreso), solo un grupo específico superará los $2.300.000 en su cobro mensual.

ANSES: ¿quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero 2026?

Únicamente los jubilados y pensionados que perciben la jubilación máxima alcanzarán esta cifra. Según los nuevos valores oficiales del próximo mes confirmados por ANSES, la jubilación máxima será de $ 2.351.141,84.

Este monto representa el tope máximo que paga el organismo previsional y se aplica automáticamente a quienes cumplen con los requisitos para acceder al haber máximo (generalmente quienes tuvieron carreras laborales extensas con aportes altos y/o ajustes por moratoria, reconocimientos de servicios, etc.).

Vale destacar que quienes cobran este haber máximo no acceden al bono extraordinario de $70.000 que sí reciben los beneficiarios de la jubilación mínima y otras prestaciones bajas.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Después del incremento del 2,47% confirmado por ANSES, las jubilaciones y pensiones subirán para enero del próximo año. Estos son los montos:

Jubilación mínima : $ 349.299,32

Jubilación máxima : $ $2.350.453,71

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 279.439,46

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: $ 244.509,52.

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados con la mínima en enero 2026

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC)