ANSES confirmó la mejor noticia y todas estas personas recibirán un aumento en enero: a quiénes beneficia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó una advertencia para jubilados y pensionados, en medio del calendario de pagos y el aguinaldo. El anuncio tiene como objetivo evitar confusiones y prevenir estafas que suelen intensificarse en esta etapa del año.

Con el cierre de 2025, muchos beneficiarios dan por finalizados los ingresos extraordinarios y comienzan a mirar con atención cualquier mensaje que prometa un “plus” por las fiestas.

En ese contexto, ANSES fue contundente: no hay bonos especiales ni pagos adicionales ocultos, y cualquier aviso que prometa dinero extra por fuera de los canales oficiales debe ser considerado falso.

Aguinaldo para jubilados y pensionados

Durante diciembre se completa el pago del aguinaldo, que se acredita junto con el haber mensual. Este ingreso marca el último refuerzo del año y no da lugar a nuevos cobros excepcionales hasta la próxima actualización de haberes.

Por eso, desde el organismo insistieron en llevar tranquilidad y evitar expectativas erróneas.

La advertencia clave: ANSES no pide datos personales

Desde ANSES recordaron una regla básica: el organismo nunca solicita datos personales, claves bancarias ni información confidencial. Tampoco realiza llamados telefónicos, envía correos electrónicos, mensajes de texto ni contactos por redes sociales con pedidos de este tipo.

Cualquier comunicación que prometa beneficios económicos, bonos por Navidad o gestiones “rápidas” para cobrar un extra debe ser descartada de inmediato. En muchos casos, se trata de estafadores que se hacen pasar por supuestos empleados del organismo.

Estafas a jubilados

Cómo denunciar intentos de estafa

ANSES remarcó que toda información válida se publica únicamente en sus canales oficiales. Para realizar trámites o consultas, los jubilados pueden ingresar a mi ANSES, acercarse a una oficina del organismo o comunicarse por la línea 130.

Además, ante cualquier intento de fraude, se puede realizar la denuncia por esas mismas vías. El objetivo es proteger los ingresos previsionales y evitar que los beneficiarios caigan en engaños que suelen multiplicarse antes de las fiestas.

Con este mensaje, ANSES busca despejar dudas: no se trata de un bono, sino de una advertencia preventiva para cerrar el año con información clara y sin sobresaltos.