Los jubilados de ANSES verán un atraso.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el primer aumento del 2025 para todos los jubilados junto al bono que se renovó para este año, pero también habrá una modificación en el calendario de pagos con respecto al esquema de diciembre.

En esta misma línea, los haberes de todos los beneficiarios del organismo previsional verán el aumento en línea con el índice de inflación de noviembre, pero solo algunos cobrarán el extra.

¿Cuáles son los extras para jubilados de enero?

Pese a que no se trata de un doble bono, los adultos mayores y pensionados podrán acceder a dos beneficios extra: bono para los que cobran la mínima y aumento .

Aumento: en enero de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el sus haberes con un incremento extra conforme el vigente régimen de Movilidad. Además, el organismo previsional anunció un aumento del 2,47% de acuerdo al dato de inflación de noviembre 2025.

Bono: los jubilados con la mínima recibirán el bono de $ 70.000 que se encuentra fijo desde 2024, junto con el aumento basado en la inflación dos meses antes del cobro.

ANSES otorga distintos beneficios a los jubilados.

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre?

Tras el aumento del 2,34% y el bono de $ 70.000, los haberes de enero quedarán de la siguiente forma:

Jubilación mínima : $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

PUAM : $ 349.439,46 ($ 279.439,46 + bono de $ 70.000)

PNC por invalidez o vejez : $ 314.509,52 ($ 244.509,52 + bono de $ 70.000)

PNC madre de siete hijos : $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima: $ 2.350.461,71

Jubilados ANSES: ¿cuándo cobran los adultos mayores en enero?

ANSES informó que todos los beneficiarios cobrarán más tarde de lo previsto debido a una modificación en el calendario de pagos de diciembre que tuvo un esquema diferente.

La liquidación anterior sufrió un ajuste por el feriado del Día de la Virgen, que cayó el lunes 8 de diciembre. Como resultado, los pagos se adelantaron .

Como el esquema de enero volvió al formato habitual, los adultos mayores verán una demora.

El calendario de jubilados vio un atraso en enero.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo