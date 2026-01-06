La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de enero 2026. Este mes, los haberes se cobrarán entre el viernes 9 de enero y el jueves 29. Además, el organismo previsional anunció un aumento del 2,47%, de acuerdo al dato de inflación de noviembre 2025.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en enero?

Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,47% en sus haberes. Además, el Gobierno confirmó que el bono previsional se mantendrá vigente durante todo el 2026.

Jubilación mínima : $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

PUAM : $ 349.439,46 ($ 279.439,46 + bono de $ 70.000)

PNC por invalidez o vejez : $ 314.509,52 ($ 244.509,52 + bono de $ 70.000)

PNC madre de siete hijos : $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima: $ 2.350.461,71

Calendario de pagos jubilados y pensionados ANSES enero 2026

El organismo previsional publicó el calendario de pagos para el primer mes del año. Este se desarrollará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en enero?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán lo siguiente:

AUH : $ 125.518

AUH con discapacidad : $ 408.705

SUAF (primer escalón): $ 62.765

¿Cuándo se cobra la AUH y SUAF en enero 2026?

Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán en las siguientes fechas: