El grupo Albanesi, uno de los principales generadores de electricidad de la Argentina, acelera en la recta final de la reestructuración de su deuda, que roza los u$s 1500 millones.

Después de obtener la semana pasada las conformidades de los acreedores que le faltaban, presentará un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) para su homologación judicial. Así lo definió este martes su directorio, que también convocó a una asamblea general de accionistas para que ratifique la decisión en el mismo día.

Generación Mediterránea (Gemsa) es la sociedad holding en la que Albanesi agrupó sus empresas generadoras de electricidad. En la Argentina, es dueño de las centrales Maranzana (Córdoba), Independencia (Tucumán), Riojana (La Rioja), Frías (Santiago del Estero), Ezeiza, Solalban (Buenos Aires), Timbúes, Arroyo Seco (Santa Fe) y Roca (Río Negro). Además, posee la generadora Talara, en Perú. En conjunto, le dan una capacidad de 1858 mega-watts (Mw).

Entre 2019 y 2024, Albanesi emprendió un proceso de inversión de u$s 600 millones que duplicó su potencial. Lo financió con deuda tomada en el mercado, tanto por Gemsa como por Central Térmica Roca, sociedad que luego absorbió.

El congelamiento tarifario y, en especial, los incumplimientos del Estado -acumulados durante el mandato de Alberto Fernández y saldados al 50% por el Gobierno de Javier Milei-, le generaron una crisis de liquidez que la llevó a no pagar, en mayo del año pasado, el vencimiento parcial de una obligación negociable (ON) por u$s 220 millones. En diciembre de 2024, había canjeado con éxito títulos por u$s 268,7 millones y colocó un bono internacional nuevo, por u$s 141 millones.

En el último año, el grupo de la familia Loson avanzó con la reestructuración. Lo último que le faltaba cerrar era el canje y solicitud de consentimiento para sus ON garantizadas al 11%, con vencimiento en 2031 y un monto principal pendiente de u$s 353,96 millones. Eso fue lo que ocurrió la semana pasada.

El martes, miércoles y jueves tuvo tres asambleas de bonistas. Todas fueron en el Howard Johnson by Windham, de peatonal Florida. A la del martes, asistieron -representados por el Banco Comafi- tenedores por u$s 2,3 millones, equivalentes al 72,87% del valor nominal de esa serie de ON.

En la del miércoles, también representados por el Comafi, hubo titulares de casi u$s 3 millones, 65,27% del capital de la correspondiente emisión.

El jueves hubo dos. Una, la ON Clase XXXVII, reunió a los dueños de u$s 51,84 millones, 75,58% de esa deuda. La otra, tenedores del bono internacional con acreencias por u$s 57,85 millones, equivalentes al 49,41% del capital de esa colocación.