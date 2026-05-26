Manejaba alcoholizado por la autopista y chocó a un policía para evitar el control.

Una madrugada marcada por el peligro y la imprudencia terminó con un fuerte operativo policial sobre la autopista Buenos Aires - La Plata. Un conductor alcoholizado intentó escapar de un control vehicular y terminó atropellando a un agente de seguridad vial.

El episodio ocurrió a la altura de Quilmes, en el kilómetro 17.500, mientras se desarrollaba un operativo especial por la Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo. En medio de los controles, una camioneta Ford Maverick apareció circulando de manera sospechosa sobre la traza.

Según indicaron fuentes del procedimiento, el conductor observó las luces del operativo y aceleró bruscamente para intentar evitar a los efectivos. La maniobra terminó de la peor manera cuando perdió el control del vehículo y embistió a un policía motorizado que estaba detenido sobre la banquina.

Tras el impacto, el test de alcoholemia confirmó que el hombre manejaba con 1.82 gramos de alcohol en sangre, una cifra muy por encima de lo permitido. Mientras esperaba el resultado del control, el conductor reconoció frente a los agentes que había consumido bebidas alcohólicas antes de manejar.

“Estoy hasta los huevos, si ya sé que tengo alcohol. No voy a declarar otra cosa”, expresó el hombre mientras le realizaban el control. “Alcoholemia positiva, señor”, le informó un efectivo a lo que respondió: “Sí, ya lo sé”.

El conductor reconoció frente a los agentes que había consumido bebidas alcohólicas (Fuente: Captura de Redes Sociales). Captura de Redes Sociales

Uno de los sargentos sufrió politraumatismos producto del choque y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. A pesar de las lesiones, las autoridades informaron que el efectivo permanecía consciente y fuera de peligro.

Parte de la secuencia quedó registrada por uno de los policías que participaba del operativo sobre la autopista. En las imágenes se escucha al conductor admitir su situación mientras aguardaba el resultado definitivo del examen de alcoholemia.

Varios automovilistas que circulaban por la zona aseguraron que la camioneta venía realizando maniobras imprudentes antes del accidente. Algunos testigos incluso señalaron que el vehículo zigzagueaba peligrosamente entre otros autos a gran velocidad.