Una celebración patria en la provincia de Buenos Aires terminó en un escándalo inesperado. El tradicional festejo del 25 de Mayo en Berazategui se desarrollaba con total normalidad hasta que un fuerte cruce empañó la jornada familiar.

El evento principal era el Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista sobre la avenida 14. Cientos de vecinos se acercaron para disfrutar de la música, las comidas típicas y el esperado paso de las diferentes agrupaciones gauchas.

El momento qiue rompió la alegría de los festejos

La tranquilidad se rompió de golpe cuando dos jinetes comenzaron a discutir con mucha fuerza en medio del desfile. Arriba de sus caballos, los hombres elevaron el tono de los insultos y la situación escaló de inmediato .

Ante la mirada de grandes y chicos, los gauchos pasaron de las palabras a la violencia física. En ese instante, ambos sacaron sus rebenques y comenzaron a pegarse con fuerza mientras intentaban dominar a los animales .

La brutal pelea a los rebencazos generó sorpresa y mucha indignación entre los presentes. Muchos vecinos sacaron sus teléfonos celulares para filmar la secuencia, sin poder creer el nivel de violencia del cruce.

En las grabaciones compartidas en las redes sociales se escucharon los gritos de la multitud. “ Preparar el caballo todo el año para que hagan estas cosas ”, lamentó un testigo indignado mientras grababa con su teléfono.

Otros jinetes que participaban del desfile intentaron acercarse rápidamente para frenar el violento enfrentamiento. A pesar de los esfuerzos por calmarlos, los dos agresores continuaron con los latigazos durante varios metros sobre la avenida.

Un desenlace viral para un festejo a caballo

El conflicto terminó cuando ambos hombres se alejaron del desfile principal a pleno galope. Las autoridades locales no informaron sobre personas detenidas ni los motivos que iniciaron esta violenta pelea en medio de la fiesta.

Finalmente, las imágenes del duelo criollo se viralizaron rápidamente en las redes sociales. El vergonzoso episodio se convirtió en lo más comentado de una jornada que debió ser de puro festejo tradicional.