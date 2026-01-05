La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo esquema de pagos para enero de 2026.

Tras la aplicación de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares percibirán un incremento del 2,47%.

¿De cuánto es la jubilación mínima en enero 2026?

El Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos. De esta manera, el piso garantizado para un jubilado que percibe la mínima se ubica por encima de los $419.000.

Haber mínimo (base): $349.299,32

Bono de refuerzo: $70.000,00

Total a cobrar: $419.299,32

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

El refuerzo está destinado a quienes perciben un solo beneficio mínimo.

Si tu jubilación supera los $349.299,32 pero es menor a $419.299,32, cobrarás un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra tope. Por ejemplo, si tu haber base es de $400.000, recibirás un plus de $19.299,32.

Jubilación mínima enero 2026: calendario de pagos

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comienza el 9 de enero. Las fechas se distribuyen según la terminación del DNI: