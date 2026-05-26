El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que Argentina actualice la metodología de varias mediciones del INDEC, entre ellas la de inflación, ya que considera que la canasta actual quedó obsoleta. Desde el Gobierno aseguran que aún no tienen una fecha para la implementación de una medición actualizada.

Desde que se firmó el acuerdo en abril del año pasado, el FMI había pedido que se aplique la canasta actualizada para la medición de inflación, basada en la Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2017 y 2018, para alcanzar una medición que sea más representativa de los consumos, en lugar de la actual, que corresponde a 2004.

INDEC había anunciado que se implementaría la nueva medición desde enero de este año, pero el Gobierno decidió posponer su aplicación hasta que la inflación no se acerque a cero. Además, dijo que realizaría una nueva canasta más actualizada que la de 2017.

En esta revisión, el organismo hizo hincapié en su pedido de actualizar la medición dados los antecedentes de intervención y adulteración de estadísticas que sufrió el INDEC: “Es importante destacar que, dada la problemática historia de estadísticas poco fiables de Argentina durante el período 2007-2015, también debería considerarse la publicación temprana de datos de inflación basados ​​en ponderaciones de consumo actualizadas, así como el fortalecimiento de la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.

El FMI enfatizó en que la calidad de los datos es necesaria y adecuada para la vigilancia, pero presenta deficiencias.

El organismo elogió la mayor transparencia del Banco Central en su balance e información financiera, al igual que a las estadísticas fiscales, “aunque podría reforzarse la información sobre las operaciones subyacentes” como los pagos de intereses de cupón cero.

Sobre las estadísticas de INDEC, explicaron que el “retraso prolongado en la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha dejado la metodología obsoleta y menos representativa de la canasta de consumo actual”.

El planteo no recae solo en la medición de inflación, sino también en las cuentas nacionales que “también adolecen de una granularidad y precisión limitadas, lo que refleja, en parte, un año base obsoleto”.

También apuntaron a las limitaciones de las estadísticas del sector externo, “ya que los datos de devengo fuera del comercio de bienes solo están disponibles trimestralmente con un desfasaje de tres meses”.

“Es necesario modernizar el marco institucional que rige el INDEC. El personal del Fondo está dispuesto a seguir prestando asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de las autoridades por abordar estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”, agregaron.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el Índice de Canastas que define cuánto tiene que ganar una persona para ser de clase media. Composición El Cronista

En comercio exterior, una de las modificaciones bajo análisis mientras el INDEC todavía estaba a cargo de Marco Lavagna era la de mejorar la granularidad de los destinos de exportación, aunque había suscitado críticas por presuntamente afectar el secreto estadístico, ya que no son tantos los exportadores que venden a ciertos destinos. Hoy en día, esos casos se encuentran agrupados dentro de la categoría “otros”.

También estaban pendientes y a la espera del cambio en la medición de inflación la actualización de las canastas básicas alimentaria y total, las bases de las estimaciones de pobreza e indigencia que, más allá de la actualización en los precios, debían revisar la composición de las canastas también en base al consumo de 2017 y 2018. En esta medición estaba en debate la inclusión o no de los alquileres, hoy excluidos de esa medición.

En materia de empleo, estaba en agenda la revisión de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para darle mayor periodicidad, mientras sí se aplicó una ampliación de las preguntas en las encuestas a trabajadores informales para mejorar la captación de la información sobre los ingresos que perciben, sean laborales o no. También estaba en discusión la creación de un indicador para relevar nuevas formas de empleo, entre los que se contemplaba distinguir a los trabajadores de plataformas.

Fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron que aún no está en agenda la actualización de los indicadores ni la realización de la nueva canasta que buscaba crear el oficialismo.