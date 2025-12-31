La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,47% en los haberes de enero 2026, calculado según al IPC de noviembre. Además, confirmó la continuidad del bono previsional para jubilados y pensionados.

Con estos ajustes, un grupo de jubilados cobrará más de $ 2.300.000 el próximo mes.

¿Quiénes cobrarán $ 2.300.000 en enero 2026?

El organismo previsional informó que quienes perciban la jubilación máxima cobrarán $ 2.350.453,70. Este beneficio corresponde a personas que cumplen con la edad jubilatoria y acumularon una extensa trayectoria de aportes al sistema previsional.

Cabe destacar que los titulares de la jubilación máxima, por encontrarse en una situación económica más sólida, no acceden a los bonos adicionales que otorga el Estado.

Por otro lado, quienes perciben la jubilación mínima recibirán $ 419.299,32, monto que surge de la suma del haber actualizado ($ 349.299,32) más el bono extraordinario de $ 70.000.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en enero 2026?

Con el aumento del 2,47% y el bono de $ 70.000, así quedarán los nuevos haberes:

Jubilación mínima : $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

PUAM : $ 349.439,45 ($ 279.439,45 + bono de $ 70.000)

PNC por invalidez o vejez : $ 314.509,52 ($ 244.509,52 + bono de $ 70.000)

PNC madre de siete hijos : $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima: $ 2.350.453,70

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Los haberes de acreditarán según el siguiente cronograma de pagos:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0: viernes 9 de enero.

Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero.

Documentos terminados en 2: martes 13 de enero.

Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero.

Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero.

Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.

Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero.

Documentos terminados en 7: martes 20 de enero.

Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero.

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero.

Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de enero.

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero.

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

Pensiones No Contributivas