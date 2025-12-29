Atención jubilados de ANSES: estas personas recibirán un triple extra de enero: a quiénes corresponde

Enero 2026 arranca con buenas noticias para jubilados y pensionados de ANSES. El primer cobro del año no se limita al haber mensual, sino que suma tres componentes que mejoran el ingreso real: aumento por movilidad, bono extraordinario y descuentos en consumos esenciales.

Aumento por movilidad: cuánto sube la jubilación

Desde el 1 de enero rige un incremento del 2,5 % según la fórmula de movilidad que ajusta por inflación. Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a $ 349.401,58, mientras que la máxima alcanza $ 2.329.374,67. El aumento se aplica a todos los beneficiarios y se paga según el calendario habitual.

Bono previsional: quién lo cobra y cuánto

Además del aumento, ANSES liquida un bono extraordinario de hasta $ 70.000. El refuerzo se paga completo a quienes perciben la mínima y de forma decreciente para haberes superiores, siempre que el ingreso total no supere $ 419.401,58.

En números: un jubilado que cobra la mínima recibe en enero $ 419.401,58, sumando el haber actualizado más el bono.

Beneficios ANSES: descuentos automáticos

El tercer extra no llega como dinero, pero impacta en el bolsillo. Se trata de Beneficios ANSES, el programa que otorga descuentos del 10 % al 40 % en compras con tarjeta de débito en comercios adheridos.

Atención jubilados de ANSES: estas personas recibirán un triple extra de enero: a quiénes corresponde Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

El tope de reintegro mensual es de $ 120.000 y se aplica en alimentos, farmacias, indumentaria y otros rubros esenciales. El acceso es automático para jubilados y pensionados que cobran por ANSES y usan su tarjeta asociada.

¿Cómo aprovechar los descuentos?

Paga siempre con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional.

Consulta comercios adheridos en la web oficial de ANSES.

El descuento se aplica en el momento o como devolución posterior, sin trámites.

¿Por qué enero es clave para el bolsillo?

Tras un diciembre con aguinaldo y pagos extra, enero suele ser un mes de ajuste. Sin embargo, la combinación de aumento, bono y beneficios permite sostener el poder adquisitivo y reducir gastos básicos.

