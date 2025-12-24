En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, en línea con el esquema de movilidad vigente que ajusta los haberes según la inflación y los titulares percibirán un incremento en enero.

De acuerdo con el Decreto 274/2024, las asignaciones se modifican todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aumento de la AUH en enero de 2026: cuánto se cobra

Con la aplicación de la fórmula de movilidad, la AUH tendrá en enero de 2026 un incremento del 2,5%. Este ajuste no solo alcanza a esta asignación, sino también a jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del SUAF.

AUH y Tarjeta Alimentar con aumento: cuánto les pagará ANSES a los beneficiarios en enero de 2026 Fuente: Archivo
Tras la actualización, el monto bruto de la AUH pasará de $122.467 a $125.528 por hijo. Sin embargo, como sucede todos los meses, ANSES retiene el 20% del total, que se paga de forma acumulada una vez al año cuando el beneficiario presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación.

Por este motivo, el pago mensual efectivo que recibirán los titulares durante enero será de $100.362 por hijo, mientras que el porcentaje retenido quedará pendiente para su liquidación anual.

ANSES: cuánto se pagará por la Tarjeta Alimentar en enero

Junto con la AUH, ANSES acreditará los importes de la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Capital Humano y está orientado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. No obstante, no se definió la actualización que tendrá este tipo de asistencia para enero de 2026.

AUH y Tarjeta Alimentar con aumento: cuánto les pagará ANSES a los beneficiarios en enero de 2026 Fuente: Archivo
Actualmente, las familias con un hijo cobran $ 52.250; aquellas con dos hijos reciben $ 81.936; y los hogares con tres hijos o más perciben $ 108.062. Los montos se depositan de manera automática junto con la AUH, la AUE o la pensión correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, personas que cobran AUH por discapacidad, embarazadas desde el tercer mes que perciben la AUE y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Calendario de pagos para la AUH en enero de 2026

  • Viernes 9 de enero de 2026: DNI terminados en 0.
  • Lunes 12 de enero de 2026: DNI terminados en 1.
  • Martes 13 de enero de 2026: DNI terminados en 2.
  • Miércoles 14 de enero de 2026: DNI terminados en 3.
  • Jueves 15 de enero de 2026: DNI terminados en 4.
  • Viernes 16 de enero de 2026: DNI terminados en 5.
  • Lunes 19 de enero de 2026: DNI terminados en 6.
  • Martes 20 de enero de 2026: DNI terminados en 7.
  • Miércoles 21 de enero de 2026: DNI terminados en 8.
  • Jueves 22 de enero de 2026: DNI terminados en 9.