La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se pagarán en enero de 2026. Con la actualización mensual por movilidad, el importe de la prestación se incrementó y el total a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar.

Además del pago mensual de la AUH, las familias pueden acceder a beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que se acreditan de forma automática si se cumplen los requisitos.

¿Cuánto es el monto de la AUH en enero de 2026?

Para enero de 2026, el valor total de la Asignación Universal por Hijo es de $ 125.518, de acuerdo con la Resolución 380/2025. Sin embargo, Anses deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta que se presenta la Libreta AUH.

De esta forma, el monto que se cobra de manera directa es de $ 100.414,40, y el importe retenido es de $ 25.103,60 por cada hijo.

¿Cuánto paga Anses por AUH según la cantidad de hijos?

El total que perciben las familias depende de cuántos hijos estén alcanzados por la prestación. Estos son los montos a cobrar en enero de 2026, sin contar el 20% retenido:

1 hijo: $ 100.414,40

2 hijos: $ 200.828,80

3 hijos: $ 301.243,20

4 hijos: $ 401.657,60

5 hijos: $ 502.072,00

6 hijos: $ 602.486,40

¿Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar en enero 2026?

Las familias beneficiarias de la AUH también reciben la Tarjeta Alimentar, un subsidio otorgado automáticamente por el Ministerio de Capital Humano al cruzar datos con Anses. El monto varía según la cantidad de hijos:

1 hijo: $ 152.664,40

2 hijos: $ 282.764,80

3 hijos: $ 409.305,20

4 hijos: $ 509.719,60

5 hijos: $ 610.134,00

6 hijos: $ 710.548,40

¿Qué es la retención del 20% de la AUH y cómo se cobra?

Anses retiene el 20% del monto total de la AUH hasta que el titular presenta la Libreta AUH, un formulario obligatorio que certifica:

Asistencia escolar

Controles de salud

Cumplimiento del calendario de vacunación

Una vez presentada la Libreta, el organismo liquida el monto acumulado correspondiente a ese porcentaje retenido.

¿Cuánto paga el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

Las familias con hijos de hasta 3 años de edad que cobran la AUH acceden al Complemento Leche 1000 Días, que se paga de manera automática y no requiere gestión previa.

En enero de 2026, este beneficio tiene un valor de $ 47.341. A diferencia de la Tarjeta Alimentar, este complemento se actualiza por movilidad.

¿Cuándo se cobra la AUH en enero de 2026?

El pago de la AUH comienza el 9 de enero de 2026 y se realiza según la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Las fechas y lugares de cobro pueden consultarse en la web oficial de Anses con CUIL o número de beneficio.