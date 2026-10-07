En esta noticia Los reveladores datos sobre la caída de la industria nacional de celulares

El mercado de la tecnología en la Argentina atraviesa una profunda reconfiguración estructural. Un informe remarcó que la fabricación y provisión local de equipos de informática, televisión y comunicaciones sufrieron un duro revés al registrar una contracción del 25,7% mensual durante julio pasado.

Este retroceso no es un hecho aislado. Se trata de la continuidad de una tendencia contractiva que se viene consolidando a lo largo del año.

Los reveladores datos sobre la caída de la industria nacional de celulares

Los datos sectoriales de la consultora privada Analytica reflejan que este rubro tecnológico acumuló una baja del 44,6% desde diciembre pasado, lo que evidencia el freno en la dinámica industrial nacional ante las nuevas condiciones macroeconómicas.

La perspectiva a mediano plazo ilustra con mayor claridad la magnitud de la crisis manufacturera en este segmento. Al realizar la comparación con los niveles previos al cambio de ciclo económico, los indicadores de estos bienes electro-tecnológicos quedaron un 60,1% por debajo del registro de noviembre de 2023.

El efecto de los aranceles cero en las importaciones de celulares impactó en la fabricación local (Fuente: Motorola).

En la vereda opuesta, el escenario del comercio exterior muestra un comportamiento totalmente inverso impulsado por las reformas regulatorias. Como contrapartida al retroceso interno, las importaciones de smartphones experimentaron un despegue exponencial del 746,6% interanual en el volumen acumulado del año, según los datos obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas.

El efecto de los aranceles cero en la producción local

Este drástico incremento de los productos terminados que ingresan desde el exterior se encuentra directamente vinculado con las políticas aduaneras oficiales. El detonante principal del fenómeno fue la eliminación total de los aranceles de importación para estos dispositivos, una medida que entró en vigencia a partir de enero y modificó las reglas del juego comercial.

Mientras los establecimientos fabriles radicados en el país limitan su nivel de actividad frente a la recesión generalizada, el abastecimiento de dispositivos móviles se apoya de forma masiva en la mercadería importada.

Para los analistas del sector, la liberación impositiva modificó la estructura de costos y reorientó las estrategias comerciales de las empresas. El esquema anterior, enfocado en el ensamble dentro del territorio nacional, cedió terreno frente a la rentabilidad y facilidad logística que representa traer los terminales listos desde terminales globales.

Los datos revelan una mutación profunda del consumo y la producción tecnológica argentina. El desplome histórico de la fabricación de computadoras, televisores y equipos de conectividad convive de manera directa con un aluvión de dispositivos importados, lo que obliga a rediseñar por completo el mapa del negocio informático en el país.