Desde el 3 de noviembre de 2026, ya entró en vigor en una nueva regulación sobre el uso de celulares en las escuelas.

La medida, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece restricciones para los estudiantes de educación básica y condiciones específicas para quienes cursan el nivel medio superior y superior.

El acuerdo busca limitar el uso indiscriminado de pantallas durante la jornada escolar y promover el desarrollo de habilidades cognitivas, la creatividad y la convivencia.

Estudiantes ya no pueden usar celulares libremente en las escuelas

La regulación establece condiciones diferentes según el nivel de estudios.

Los alumnos de educación básica ya no pueden utilizar sus celulares en las escualas durante la jornada escolar, tanto en las clases como durante los recreos.

Los dispositivos pueden permanecer guardados en las mochilas y su uso se contempla únicamente ante una emergencia o alguna situación particular de niñas y niños.

En educación media superior, la disposición establece un uso responsable y seguro de los dispositivos, con limitaciones que dependerán de cada institución educativa.

Para los estudiantes de educación superior, en cambio, se fomenta el uso responsable y seguro, sin establecer en el comunicado una prohibición general de los teléfonos celulares.

La presidenta Sheinbaum explicó que el objetivo es evitar que las pantallas se conviertan en una distracción durante las actividades escolares y que los celulares dejen de utilizarse como herramientas educativas dentro de las escuelas , de acuerdo con los alcances establecidos para cada nivel.

La disposición fue acordada con los gobernadores y se consultó con docentes de los distintos niveles educativos, según informó el Gobierno de México.

La regulación forma parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer la atención en las aulas y la convivencia escolar. Magnific

Las restricciones que establece la nueva regla

El acuerdo anunciado por el Gobierno federal contempla tres escenarios para los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. Estas son las principales disposiciones que ya entró en vigor desde el 3 de noviembre:

Educación básica: los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no pueden usar celulares durante la jornada escolar, ni en clases ni en los recreos. Solo se contempla su utilización ante emergencias o situaciones particulares.

Educación media superior: los estudiantes de bachillerato y otros planteles de este nivel deberán realizar un uso responsable y seguro de los dispositivos, con restricciones determinadas por cada institución.

Educación superior: se promoverá el uso responsable y seguro de los celulares, sin que el comunicado establezca una prohibición general para universidades y otras instituciones de este nivel.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el 81% de los docentes consultados estuvo a favor de regular el uso de celulares en las escuelas.