La Suprema Corte estableció que las autoridades necesitan autorización judicial federal para acceder a los datos que las compañías telefónicas conservan de sus usuarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades deberán contar con una autorización judicial federal, debidamente justificada, para acceder a los datos que las compañías telefónicas conservan de sus usuarios. La resolución establece límites a la entrega de información personal y busca proteger la privacidad de quienes utilizan servicios de telecomunicaciones en México.

En el Amparo en Revisión 193/2026, resuelto el 17 de noviembre de 2026, el Pleno por mayoría validó diversas fracciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto significa que las empresas deben conservar determinados datos y pueden estar obligadas a entregarlos a las autoridades, pero no podrán hacerlo sin cumplir los controles judiciales establecidos.

“El acceso de las autoridades a los datos conservados requiere autorización judicial federal fundada y motivada”, detalla el comunicado de prensa de la Suprema Corte.

El Pleno de la SCJN validó diversas disposiciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Fuente: Suprema Corte

Cuáles de tus datos pueden conservar las telefónicas: ¿qué significa esto para ti?

La SCJN aclaró que la obligación de las compañías no incluye guardar el contenido de las llamadas, mensajes o conversaciones de sus clientes, sino únicamente información relacionada con la prestación del servicio. Es decir, se trata de datos asociados al uso de las telecomunicaciones y no de lo que las personas hablan o escriben.

El Pleno consideró que esta disposición tiene un objetivo constitucionalmente válido, relacionado con la seguridad pública y la procuración de justicia. Sin embargo, precisó que el acceso de las autoridades a esa información debe respetar el artículo 16 de la Constitución y el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En consecuencia, para solicitar los datos conservados, las autoridades necesitarán una autorización judicial federal fundada y motivada. El documento deberá identificar a las personas involucradas, establecer el periodo que comprende la solicitud y explicar las razones que justifican la entrega de información.

La geolocalización en tiempo real permite conocer la ubicación aproximada de un celular mediante las antenas de telefonía móvil a las que se conecta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Geolocalización en tiempo real con tu celular: ¿También pueden rastrear la ubicación de tu celular?

La Suprema Corte también validó las disposiciones relacionadas con la geolocalización en tiempo real de equipos móviles.

En concreto, los ministros reiteraron que esta herramienta es distinta de la intervención de comunicaciones privadas, porque permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo, pero no acceder al contenido de llamadas, mensajes o conversaciones.

No obstante, la geolocalización tampoco puede realizarse sin controles legales. La SCJN precisó que debe provenir de una autoridad competente, constar en un mandamiento escrito que explique sus fundamentos y motivos, y ajustarse a los términos establecidos en las leyes. Por ello, concluyó que estas facultades no vulneran por sí mismas la privacidad, la protección de datos personales ni el debido proceso.

Así funciona el rastreo geolocalizado en tiempo del celular

Las compañías telefónicas pueden estimar la ubicación de un celular mediante las antenas de telefonía móvil a las que se conecta. Al identificar qué antenas reciben la señal del dispositivo y comparar la intensidad o el tiempo de llegada de esa señal, es posible calcular su posición aproximada.

El rastreo puede actualizarse conforme el teléfono se conecta a distintas antenas mientras se desplaza. La precisión depende de la cantidad y cercanía de las antenas, la cobertura y la tecnología disponible. Esto permite conocer dónde se encuentra aproximadamente el equipo, pero no acceder a sus llamadas.