Tras el anuncio de venta de AT&T México, los clientes conservarán sus números, planes y tarifas vigentes sin necesidad de realizar trámites.

AT&T acordó vender su negocio de telefonía móvil en México a un consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings, en una operación valuada en 2,000 millones de dólares. El anuncio, realizado el 13 de octubre de 2026, generó dudas entre los clientes sobre qué ocurrirá con sus números telefónicos, planes y contratos.

La transacción todavía debe recibir autorizaciones regulatorias y se espera que concluya durante el primer trimestre de 2027. Mientras tanto, la empresa de telecomunicaciones continuará con sus operaciones en el país y no anunció una suspensión del servicio telefónico.

¿Por qué AT&T vende su negocio en México?

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por AT&T el 13 de octubre, la decisión responde a una estrategia para concentrar sus inversiones en Estados Unidos, principalmente en el desarrollo de redes de fibra óptica y tecnología 5G.

La compañía estadounidense consideró que Grupo Televisa y Fintech Holdings cuentan con las condiciones necesarias para conducir la siguiente etapa de crecimiento de AT&T México.

El primero, presidido por Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez, aporta su experiencia en servicios de banda ancha fija, mientras que la empresa privada de David Martínez Guzmán suma capital, conocimiento del mercado local y experiencia operativa en el sector inalámbrico.

AT&T llegó al mercado mexicano en 2014, con la adquisición de Iusacell, y posteriormente incorporó Nextel México. De esta manera, después de aproximadamente 12 años de presencia en el país, acordó transferir su negocio de telecomunicaciones móviles.

AT&T acordó vender su negocio móvil en México a Grupo Televisa y Fintech Holdings por 2,000 mdd para enfocar inversiones en Estados Unidos. Shutterstock

¿Qué pasará con los números telefónicos de los clientes?

Los usuarios no tendrán que cambiar de número ni realizar un trámite por el simple anuncio de la compraventa.

Según informó Expansión el 13 de octubre, después de consultar al servicio de atención al cliente de AT&T México, las líneas actuales continuarán activas y los usuarios conservarán las condiciones de sus planes contratados. La venta no activa automáticamente modificaciones en el servicio.

La compañía también indicó que, si posteriormente se implementan cambios que afecten a los clientes, estos serán comunicados mediante el correo electrónico o el número telefónico registrado en sus cuentas.

Por lo tanto, quienes utilizan AT&T para realizar llamadas, enviar mensajes o navegar por internet móvil podrán continuar utilizando sus servicios mientras se concreta la operación, sin que el anuncio implique una migración obligatoria a otra compañía.

¿Qué sucederá con los planes, contratos y deudas pendientes?

Los clientes que tengan un plan de renta o pagos pendientes deberán continuar cumpliendo con las condiciones acordadas.

De acuerdo con la información proporcionada a Expansión por el servicio de atención de AT&T, las deudas no desaparecen por el cambio de propietario. Los usuarios deberán seguir pagando los saldos pendientes conforme a sus contratos.

Tampoco se anunció un aumento general de tarifas ni una modificación automática de los paquetes de telefonía móvil como consecuencia de la venta.