El accidente ocurre en un segundo: el teléfono resbala de las manos y termina sumergido en el inodoro, la pileta o un charco.

La reacción inmediata suele ser el pánico, seguido de intentos desesperados por comprobar si la pantalla enciende o de buscar soluciones rápidas en internet.

Sin embargo, actuar sin conocimiento puede sentenciar a muerte la electrónica del equipo .

Entender los procesos destructivos que desencadena el líquido y aplicar una guía de acción inmediata basada en pruebas de laboratorio resultan pasos indispensables para salvar la memoria y los componentes del dispositivo.

¿Qué pasa con el celular cuando se cae al agua?

Cuando un celular se cae al agua, el principal riesgo es que la humedad llegue a los componentes electrónicos internos mientras el equipo todavía tiene energía. El líquido puede ingresar por el puerto de carga, los parlantes, el micrófono, las ranuras y otras aberturas, y alcanzar la placa lógica.

Si el agua llega a determinadas zonas de la placa, puede generar conexiones eléctricas donde no deberían existir y provocar fallas o cortocircuitos. El riesgo aumenta si el teléfono permanece encendido o se intenta encender después de mojarse.

Además, el problema no termina cuando el celular parece seco. El agua contiene minerales e impurezas que pueden dejar residuos sobre los componentes y favorecer la corrosión de las pistas, conectores y soldaduras. Por eso, un teléfono puede funcionar normalmente después de mojarse y comenzar a presentar fallas horas o incluso días más tarde.

La arquitectura del equipo también influye en cuánto líquido puede ingresar y qué componentes alcanza. Los celulares con cierto grado de resistencia al agua tienen sellos y protecciones diseñados para limitar la entrada de humedad, aunque esa protección no significa que sean completamente impermeables ni que permanezca intacta durante toda la vida útil del dispositivo.

Imagen ilustrada con Gemini

Mitos que no funcionan: la ineficacia del arroz y los falsos remedios

El hábito de enterrar el celular en un recipiente con arroz crudo tradicional es la creencia urbana más extendida para salvar un equipo mojado.

Sin embargo, el arroz convencional es el método menos absorbente de todas las alternativas domésticas disponibles, siendo incapaz de extraer la humedad atrapada en las capas profundas del dispositivo .

Imagen ilustrada con Gemini

Peor aún, el polvo y el almidón que desprenden los granos pueden ingresar por los puertos de carga y altavoces, formando una pasta que obstruye y daña aún más los conectores internos. Dejar el teléfono encerrado en un contenedor con arroz limita la circulación del aire, ralentizando el proceso de secado natural.

Las pruebas demuestran que la simple exposición del equipo al aire libre supera con amplio margen la capacidad de absorción del arroz seco convencional . Lejos de ser una mera especulación teórica, la ineficacia de estos métodos caseros y la vulnerabilidad de cada tipo de dispositivo quedaron al descubierto en un riguroso análisis de laboratorio.

La investigación de Gazelle sobre el comportamiento ante el intento de absorción de líquidos

Para verificar la efectividad real de los remedios populares, el especialista Scott S. Lyman y el equipo de la empresa de reacondicionamiento tecnológico Gazelle llevaron a cabo un experimento con nueve smartphones destinados al reciclaje.

Durante la prueba, sumergieron cinco modelos Samsung Galaxy S III, tres iPhone 4 y un iPhone 3GS para analizar su comportamiento y tasa de recuperación.

Los resultados arrojaron diferencias drásticas según el diseño de cada marca:

Todos los Samsung Galaxy S III lograron encender y funcionar sin secuelas tras el proceso de secado, gracias a que su batería extraíble cortó la energía a tiempo y la estructura abierta de su chasis permitió evacuar el agua.

La mayoría de los iPhone sufrieron daños irreversibles por corrosión y acumulación de humedad alrededor de la batería no extraíble.

En una segunda prueba, el estudio comparó la capacidad de absorción de agua en 24 horas entre siete materiales comunes: arena para gatos, cuscús, avena tradicional, avena instantánea, arroz instantáneo, gel de sílice y arroz crudo convencional.

El arroz crudo resultó ser la peor opción de todas. No obstante, el experimento demostró que dejar el objeto de prueba al aire libre fue más efectivo que cualquiera de los desecantes . A partir de los datos obtenidos en estas pruebas con dispositivos reales, los expertos pudieron diseñar un protocolo de acción rápida que aumenta al máximo las probabilidades de supervivencia.

Paso a paso: la guía de emergencia para rescatar tu dispositivo y cómo secarlo correctamente

Ante una caída al agua, la rapidez de respuesta en los primeros minutos es crucial para salvar la memoria y los componentes del teléfono . El procedimiento de emergencia recomendado por los especialistas se divide en las siguientes etapas consecutivas:

Apagado inmediato y extracción de componentes: Apagar el teléfono de forma instantánea sin intentar pulsar botones innecesarios ni comprobar si la pantalla funciona. Retirar la funda, la tarjeta SIM, la memoria MicroSD y la batería si el modelo es removible. Evacuación mecánica del líquido: Secar la superficie con toallas de papel absorbente. Sacudir el equipo con firmeza manteniendo los puertos hacia abajo, soplar o utilizar una aspiradora de baja potencia sobre las aberturas para succionar la mayor cantidad de agua superficial. Apertura del chasis (si se cuentan con herramientas): De ser posible, retirar los tornillos del chasis (usando destornilladores específicos como Pentalobe para iPhone o Phillips para Android) para exponer la placa lógica directamente al aire. Secado por flujo de aire o desecantes de alta absorción: Colocar el dispositivo en un área ventilada frente al flujo de aire continuo de un ventilador. Si se opta por un agente secante, utilizar únicamente gel de sílice o arroz instantáneo en grandes cantidades (al menos 4 tazas en un recipiente de 1 a 2 litros) durante 24 a 48 horas.

Seguir este protocolo riguroso y descartar los mitos sin fundamento científico permite reducir al mínimo el riesgo de cortocircuitos, protegiendo la placa lógica y prolongando la vida útil del equipo tras un accidente acuático.